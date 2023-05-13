Прибыль кондитерской фабрики «Пермская» в прошлом году выросла почти в пять раз

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 980,2 млн руб. (в 2021-м — 820,1 млн руб.), чистая прибыль — 54,3 млн руб. (годом ранее — 11,7 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Получить комментарий гендиректора фабрики Бориса Швайцера по поводу финансовых результатов предприятия не удалось, он не ответил на звонок.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется господином Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В общей сложности предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, есть в ассортименте фабрики и вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре. Предприятие развивает сеть фирменных магазинов. Кроме того, в этом году фабрика планирует в рамках концессии запустить музей шоколадного мастерства в одном из зданий-холмов на пермской эспланаде.