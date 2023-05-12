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Коммерсантъ FM
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Украина вышла из двух договоров по госгранице с Белоруссией и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе его страны из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и Россией от 15 апреля 1994 года, а также из соглашения с РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, подписанного в Одессе в 1994 году. Указ опубликован на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

28 февраля Украина вышла из трех соглашений пограничного сотрудничества, заключенных с Россией, Белоруссией и СНГ. Речь идет о договорах о взаимодействии с РФ и Белоруссией в сфере развития пунктов пропуска через границы трех государств. Кроме того, Украина вышла из соглашения по льготным поставкам специальной техники пограничным войскам стран СНГ.

После начала вооруженного конфликта с РФ Киев постепенно прекращает участие во всех международных договорах с Москвой и Минском. Так, в августе 2022 года Украина прекратила действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. В марте прошлого года Киев вышел из соглашения с Россией о взаимном признании дипломов.

Эрдни Кагалтынов

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