Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и СНГ

Правительство Украины приняло решение о выходе из трех соглашений пограничного сотрудничества, заключенных с Россией, Белоруссией и СНГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Так, Украина прекратила действия соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую границу. Стороны заключили это соглашение в 2011 году в Донецке.

Также Киев вышел из соглашения по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской границе с Белоруссией. Договоренность была достигнута в 1995 году в Киеве.

Третий договор, о выходе из которого сообщил Тарас Мельничук,— соглашение по льготным поставкам специальной техники пограничным войскам стран СНГ. Оно было заключено в 1994 году в Москве.

Лусине Баласян