Юрист предупредила о налоговых проверках компаний, которые работают с монобрендами в разных регионах или по франшизе

В России появляется тенденция к вменению крупным юрлицам налогов других компаний, которые не зависят от них, например работают по франшизе, рассказала партнер Kept (бывшая KPMG) Галина Акчурина. По ее словам, налоговые органы могут прийти с проверками к компаниям, которые привлекают лиц, работающих по специальным налоговым режимам в разных регионах, особенно это касается монобрендов.

«Касается очень многих: и тех, кто продает одежду-обувь, и тех, кто оказывает услуги сотовой связи и услуги в других секторах. Как только есть работа с монобрендовыми или близкими к монобрендовым точками реализации в других субъектах федерации и эти лица могут оказаться на спецрежимах или применять какие-то налоговые преимущества за счет своей самостоятельности или нахождения на определенной территории, которая предоставляет те или иные льготы, соответственно, начинается проверка»,— рассказала юрист на сессии «Ъ» «Право в эпоху суверенитета: как юристам помочь бизнесу, собственникам и государству?», которая проходила в рамках Петербургского международного юридического форума.

По словам госпожи Акчуриной, если у компаний при проверке выявляются такие признаки, как миграция труда, достаточно сильная интеграция IT-систем, наличие информации о том, что юрлица предоставляют друг другу «сверх» того, что могут давать независимые компании, это может быть поводом для налогового доначисления. В связи с этим она напомнила о деле Zenden.

«Деньги государству нужны»,— отметила юрист.

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