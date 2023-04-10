Как работает налоговый мониторинг в 2023 году

Что такое налоговый мониторинг, как и для чего он проводится, каковы результаты и другие ответы — в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Налоговый мониторинг (НМ) — система, по которой организация предоставляет Федеральной налоговой службе (ФНС) доступ в режиме онлайн к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов.

Эта форма налогового контроля появилась в России в 2016 году. До сих пор это было доступно только крупным налогоплательщикам, но с 2021 года к мониторингу смогли присоединиться и некоторые представители среднего бизнеса. Основным отличием НМ от иных форм налогового контроля является то, что его применение сторонами возможно исключительно на добровольной основе.

Количество крупнейших налогоплательщиков, выбравших этот механизм взаимодействия, выросло с семи компаний в 2016 году до 209 организаций в 2021 году.

Как и для чего он проводится

Суть режима заключается в том, что инспекторы больше не проводят выездные и камеральные проверки. Вместо этого они получают удаленный доступ к информационным системам организации, чтобы просматривать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

НМ стал важным этапом цифровизации органов государственного контроля. Теперь ФНС достаточно наблюдать за процессами с помощью определенного алгоритма и обращать пристальное внимание только на те операции, которые выглядят подозрительными.

Порядок проведения мониторинга регламентирован Налоговым кодексом РФ. Чтобы участвовать в НМ, необходимо подать заявление в инспекцию ФНС по месту регистрации организации. Кроме того, компания должна представить для проверки документы, подтверждающие ее готовность для перехода к режиму.

Как правило, компания подает заявку на участие в мониторинге в течение календарного года: с 1 января по 31 декабря. Инспекция обязана завершить его до 1 октября следующего года.

Например, если в компании налоговый мониторинг будет проводиться с 1 января по 31 декабря 2022 года, налоговая в срок до 1 октября 2023 года обязана завершить проверку деятельности этой компании за 2022 год и представить все необходимые документы.

Если организация нарушает регламент взаимодействия, не представляет документы или сообщает недостоверные сведения, мониторинг может быть прекращен досрочно. Инспекция ФНС письменно сообщит об этом организации в течение десяти рабочих дней после возникновения обстоятельств, но не позднее 1 сентября следующего за контрольным года.

Мониторинг проводится налоговой инспекцией на ее территории на основе деклараций и учетных данных из базы, к которой организация предоставляет доступ.

Налоговики имеют право:

— требовать документы, информацию по расчетам и уплате налогов, сборов, страховых взносов;

— запрашивать устные и письменные пояснения;

— привлекать специалистов и экспертов.

Документы или информацию по запросам нужно отправлять в налоговую инспекцию в виде заверенных копий:

— в бумажном виде, через уполномоченного представителя или по почте;

— в электронном виде, по телекоммуникационным каналам связи.

На подготовку документов организации отводится десять дней, можно попросить отсрочку. Повторно запрашивать одни и те же документы налоговики не могут.

В случае обнаружения ошибок и недочетов инспекторы отправляют организации мотивированное мнение. Это можно сделать до 1 июля года, следующего за периодом мониторинга. Если у организации нет возражений, она обязана исполнить предписания налоговиков. Если есть, нужно направить их в течение месяца, чтобы их переслали в ФНС РФ для проведения взаимосогласительной процедуры. Мнение налоговой могут либо изменить, либо оставить в силе и обязать исполнить.

Также сама организация может запросить мотивированное мнение налоговиков, если в чем-то сомневается, и тоже не позднее 1 июля года, следующего после периода мониторинга.

Если налоговики фиксируют несоответствия по исчислению или уплате налогов и сборов, они отправляют мотивированное мнение в течение пяти рабочих дней. Когда сомнения есть у самой организации, она запрашивает мотивированное мнение у налоговой инспекции.

Если у организации остались неисполненные мотивированные мнения, не позднее 1 декабря следующего за контрольным года налоговики должны об этом сообщить.

Плюсы и минусы налогового мониторинга

Плюсы:

— Организация, работающая по НМ, показывать открытость к сотрудничеству с налоговыми органами, получает репутационное преимущество.

— Налоговое мнение позволяет сразу узнать о нарушениях и оперативно исправить их без штрафов и пени.

— Налоговое мнение помогает усовершенствовать систему отчетов и выплаты средств в пользу государства. В рамках мониторинга компания и налоговая инспекция совместно проводят комплексный анализ рисков.

— Вступление в НМ сокращает затраты компании на сопровождение мероприятий налогового контроля.

— Для участников налогового мониторинга действует особый порядок возмещения НДС и акцизов из бюджета по аналогии с заявительным порядком, но без банковских гарантий и поручительств.

— В период проведения мониторинга участники могут оперативно согласовывать позицию по налогообложению планируемых сделок и получать мотивированное мнение налогового специалиста до заключения спорной сделки.

Минусы:

— Сложность технического доступа к системе.

— Риск утечки информации.

Филипп Тупоносов, гендиректор компании «Глобалтехэкспорт»:

«Чтобы участвовать в налоговом мониторинге, необходимо соответствовать ряду серьезных критериев. Во-первых, общий объем уплаченных налогов должен превышать 100 млн руб. Сюда входят все виды налогов: на прибыль, НДПИ, НДФЛ, НДС, всевозможные акцизы и т. д. Во-вторых, доход по итогам года должен превысить 1 млрд руб. В-третьих, минимальная стоимость активов также оценивается в 1 млрд руб.

Эти требования сильно сокращают возможный состав участников: например, среди энергетических компаний это "Росатом", Интер РАО, "Татэнерго". В 2022 году к программе присоединится 131 компания, и участников станет 339. Большая часть — представители нефтегазовой отрасли. При этом соответствуют критериям, по оценке налоговой, 2311 компаний. То есть в 2022 году в системе налогового мониторинга окажется 14,7% возможного».

По словам эксперта, подключение к налоговому мониторингу сопряжено с серьезной нагрузкой на ИТ-инфраструктуру компании. Участники подключают так называемую витрину данных налогового мониторинга. Это программное обеспечение предполагает постоянный доступ налоговых органов к внутренней информационной системе компании.

«Продукт "Витрина" все время развивается. Предполагается, что ее интегрируют в АИС "Налог-3", настройку должны завершить к 1 января 2023 года. А с 2024 года ФНС и информационные системы компаний будут сообщаться только через аналитическую витрину данных или прямо в ИС организации, минуя телекоммуникационный канал. Это станет возможным, когда участники налогового мониторинга установят отдельный защищенный канал связи с помощью аппаратных средств криптозащиты информации. На перестройку компаниям дается два года»,— говорит господин Тупоносов.

Марина Колоколова; группа «Прямая речь»