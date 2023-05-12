Ростовский музыкант Марк Котляр умер 12 мая

Музыкант из Ростова-на-Дону Марк Котляр скончался утром 12 мая. Об этом сообщили его родные в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Марка Котляра «Вконтакте» Фото: Страница Марка Котляра «Вконтакте»

«Он долго и мужественно сражался с болезнью, но она оказалась сильнее. Он ушёл тихо и мирно среди родных. Всем друзьям, кто помогал, был рядом, поддерживал и сопереживал — огромное спасибо»,— сообщается в некрологе.

Марк Котляр родился в Ростове 28 мая 1973 года. Обучался на юридическом факультете РГУ. Работать на сцене он начал только в 2006 году в юмористическом проекте «XXX». Также он принимал участие в музыкальном проекте «Народный продюсер» на радио «Маяк». Свое творчество музыкант характеризовал как треш-шансон.

Анастасия Назарова