Проект реконструкции ульяновского отеля «Венец» может претерпеть изменения

Замоскворецкий районный суд в минувшую среду, 10 мая, удовлетворил иск Генпрокуратуры к АО «Русь-Ойл», бенефециару этой компании Алексею Хотину и миллиардеру Алексею Клячину.

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Генпрокуратура требовала взыскать с «Русь-Ойл» и связанных с компанией лиц 169 млрд руб. ущерба, связанного с неуплатой налогов. Публикация решения запрещена, однако, как сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники, суд в своем решении также поручил обратить взыскание на акции гостиничной компании Azimut Hotels, принадлежащей миллиардеру Александру Клячину. Это может означать, что у проекта реконструкции ульяновского отеля «Венец» могут произойти изменения. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание с гендиректором «Азимут Хотелс Компани» Максимом Бродовским инвестсоглашения об аренде и реконструкции гостиницы «Венец» в Ульяновске с объемом инвестиций 750 млн руб.

Группа компаний «Азимут» (ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», Москва) – одна из крупнейших российских сетей отелей. Ее отели размещены в 27 городах России и в девяти городах за рубежом.

Андрей Васильев, Ульяновск