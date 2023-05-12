Верховный суд Удмуртии сократил срок заключения экс-директору «Единой УК» Наилю Кутдузову

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию на приговор бывшему директору ООО «Единая УК» Наилю Кутдузову, которого ранее признали виновным в присвоении вверенных средств ресурсоснабжающих организаций, поступивших управляющей компании в качестве платежей за ресурсы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, районный суд назначил ему шесть лет в исправительной колонии общего режима, а также 600 тыс. руб. штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Наиль Кутдузову и его защитники посчитали приговор суда незаконным и необоснованным, настаивая в апелляции на отсутствии состава преступления. В свою очередь государственный обвинитель в представление просил об отмене приговора из-за чрезмерной мягкости наказания.

Суд определил смягчить назначенное Наилю Кутдузову наказание до 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также сократил размер штрафа до 500 тыс. руб. При вынесении решения суд оценил доводы апелляционных жалоб и представления, выслушал участников процесса. Однако судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции не учел смягчающие вину обстоятельства.

Напомним, в январе суд признал директора управляющей компании Наиля Кутдузова виновным в присвоении и использовании своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемый в процессе управления многоквартирными домами в 2013-2014 годах похитил вверенные ему деньги собственников за оказанные коммунальные услуги в размере больше 2 млн руб.