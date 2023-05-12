Azur Air запустит из Уфы прямые рейсы на курорты Египта с 19 мая

Авиакомпания Azur Air открывает прямые авиарейсы из Уфы на курорты Красного моря. Полетная программа в Шарм-эль-Шейх стартует с 19 мая, в Хургаду — с 27 мая, об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Уфы.

Вылеты запланированы раз в десять дней на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажиров. Время в пути составит шесть часов. Билеты на чартерные рейсы уже появились в продаже в составе туристического пакета у крупных туроператоров

Летать из Уфы в Египет летом также будет авиакомпания AlMasria Universal Airlines.

Наталья Александрова

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