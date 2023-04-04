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Коммерсантъ FM
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Asus подтвердила разработку портативной игровой консоли ROG Ally

Тайваньский производитель компьютерной техники Asus представил новую портативную консоль ROG Ally, которая может стать конкурентом Steam Deck. Анонс выпущен в субботу, 1 апреля, и был воспринят как первоапрельская шутка. В Asus подтвердили информацию о разработке консоли, хотя и не сообщили цену и предполагаемую дату выхода.

В ROG Ally есть гибридный процессор AMD Ryzen, 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 и частота обновления экрана в 120 Гц. Максимальная яркость составляет 500 кд/м, на устройстве будет установлена Windows 11. Для сравнения: в Steam Deck максимальное разрешение 1280х800, частота обновления экрана 60 Гц, а максимальная яркость 400 кд/м. Также габариты ROG Ally делают ее гораздо более тонкой, чем консоль от Valve. С помощью док станции игры с ROG Ally можно будет стримить на телевизор. В консоль встроены два вентилятора для охлаждения, которые, по заявлениям разработчиков, шумят меньше, чем у Steam Deck. В устройстве можно заменить как SSD-накопитель, так и джойстики.

Евгений Федуненко

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