Из свежей почты

Сережа Тихонов, 12 лет, детский церебральный паралич. 139 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 22 тыс. руб.

Сережа родился в тяжелом состоянии, перенес инсульт и нейроинфекцию, врачи сказали, что случай тяжелый. Мы сразу же начали активное лечение и продолжаем его до сих пор. Благодаря Русфонду сына с семи лет обследуют и лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Сережа подрос, увереннее ходит, но еще плохо работают правые нога и рука, есть проблемы с речью, мышцы скованны. Лечение необходимо продолжить, и я вновь прошу вашей помощи. Наталья Борисова, Ивановская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Сережа нуждается в госпитализации для обследования и восстановительного лечения. Нужно улучшить координацию движений, активизировать развитие мелкой моторики рук и речи».

Мухаммад-Салах Колбазов, 8 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 149 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 35 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 18 тыс. руб.

У сына с рождения лоб и затылок были слишком выпуклые. Когда малышу был месяц, компьютерная томография показала, что череп деформирован из-за преждевременного сращения теменных костей. Нейрохирург сказал, что необходима операция, иначе возникнут нарушения слуха, зрения, умственного развития! Недавно сына прооперировали в московской клинике, а теперь ему нужно год носить ортопедические шлемы. Но у нас трое малышей, оплатить шлемы мы не в силах. Помогите! Джамиля Бицилова, Чеченская Республика

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется ношение краниальных (черепных) шлемов-ортезов. Голова приобретет анатомически правильную форму, и ребенок будет нормально расти и развиваться».

Ярослав Шелудько, 16 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 184 388 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 355 388 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 21 тыс. руб.

Осенью 2019 года сын заболел: держалась высокая температура, боль в мышцах, обследование выявило очаги разрушения костной ткани. У Ярослава взяли пункцию, отправили на исследование в Москву. Результат нас ужаснул: рак крови! После двухлетнего лечения рак отступил. Но в декабре прошлого года случился рецидив, и теперь сыну необходима пересадка костного мозга. Нам с мужем нужно пройти генетическое типирование, чтобы врачи определили, кто из нас лучше подходит Ярославу как донор. Но оплатить процедуру мы не в состоянии, пожалуйста, помогите! Анна Герасимова, Забайкальский край

Гематолог НМИЦ имени В. А. Алмазова Андрей Егоров (Санкт-Петербург): «Ярославу по жизненным показаниям нужна трансплантация костного мозга. Организацией подбора и активации родственного донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Саша Андреев, 8 лет, тяжелый врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 156 880 руб.

Внимание! Цена операции 407 880 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — еще 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 130 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 21 тыс. руб.

Сын родился с тяжелым пороком сердца, врачи сразу сказали, что потребуется не одна операция. Сашу согласились взять на лечение в Филатовскую больницу в Москве. Сыну провели радикальную коррекцию порока, расширили легочную артерию и имплантировали в нее искусственный клапан. Некоторое время все было хорошо, но в последние месяцы Саша стал часто болеть, кашлять и задыхаться. Обследование показало, что клапан сузился, его нужно срочно расширять. Но оплатить операцию я не в силах. Галина Андреева, Владимирская область

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ имени Н. Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): «У мальчика отмечен стеноз (сужение) протеза клапана легочной артерии. Мы планируем эндоваскулярную операцию по его расширению, это позволит отложить операцию по замене клапана на более поздний срок».

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