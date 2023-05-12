0,1 процента составила в годовом выражении потребительская инфляция в Китае по итогам апреля, сообщило Нацбюро статистики страны. Рост цен отмечался в первую очередь в услугах и в продовольствии, однако к марту цены в них сократились на 0,1% (в том числе в продовольствии — на 1%). Цены производителей в апреле снизились более значительно — на 3,6% год к году и на 0,5% к марту, закупочные цены при этом сократились на 3,8% (0,7% месяц к месяцу). Происходящее указывает на ослабление внутреннего спроса в КНР и на то, что восстановление после пандемии происходит медленнее, чем ожидалось,— об этом свидетельствует и падение импорта в апреле на 1,4% к марту (в годовом выражении спад составил 7,9%).