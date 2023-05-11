Трейдинг стоит мандата

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах заксобрания Ульяновской области приняла решение о необходимости лишения внефракционного и беспартийного оппозиционного депутата Матвея Володарского депутатских полномочий за наличие у его супруги акций иностранной компании. Господин Володарский с решением комиссии не согласен. По его словам, в прошлом году его несовершеннолетний сын открыл в тайне от родителей индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) для трейдинга, заработав на этом 1,7 тыс. руб., среди покупаемых и продаваемых акций были и иностранные. Депутат намерен судиться с банком, открывшим ИИС без согласия родителей, а также с заксобранием, если решение о лишении мандата будет принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В пятницу на внеочередном заседании заксобрания Ульяновской области будет решаться вопрос о лишении депутатских полномочий внефракционного оппозиционного депутата Матвея Володарского в связи с нарушениями, выявленными в его сведениях о доходах. Решение о вынесении на обсуждение заксобрания проекта постановления о лишении полномочий в среду приняла комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

Как пояснил «Ъ» председатель комиссии Дмитрий Грачев, «факт нарушения есть, об этом на заседании комиссии 3 мая заявил и представитель прокуратуры Ульяновской области». По словам господина Грачева, согласно законодательству (подпункт 10 пункта 21 статьи 19 закона 414ФЗ от 21.12.2021 и закона 79ФЗ от 07.05.2013 в редакции 2021 года), депутату, его супруге и несовершеннолетним детям запрещено иметь акции иностранных компаний и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, «а Матвей Володарский при подаче декларации сам отразил в декларации супруги наличие акций иностранной компании из США и Нидерландов». «Выяснилось, что от имени супруги был заключен договор на открытие брокерского счета и совершения действий по покупке и продаже акций от ее имени (то есть трейдинг, игра на фондовой бирже с помощью брокера). Всего было несколько операций. При этом на момент проверки счет не был закрыт»,— сообщил депутат, отметив, что, по закону, это «однозначно квалифицируется как несовместимость со статусом депутата». Господин Грачев также отметил, что законодательство по этому виду нарушений не дает «никакого маневра» — «это безальтернативная норма, только прекращение полномочий депутата».

При этом Дмитрий Грачев заметил, что сожалеет, что заксобрание лишилось оппозиционного депутата. «С ним не всегда можно соглашаться, но такие люди нужны, чтобы поднимать больные вопросы, показывать альтернативные мнения»,— сказал глава комиссии.

Уроженец села Багдади Лагодехского района Грузинской ССР Матвей Володарский выдвигался на выборах по одномандатному округу от КПРФ, но через некоторое время покинул фракцию, заявив, что по многим вопросам не согласен с позицией партии. После того как регион в апреле 2021 года возглавил Алексей Русских, господин Володарский встал в жесткую оппозицию по отношению к губернатору, критикуя многие действия его ­команды.

Господин Володарский в беседе с «Ъ» заявил, что с решением комиссии не согласен. Он сказал, что, действительно, акции были, но это «обычная игра на фондовом рынке», причем вел ее его 16летний сын, который в прошлом году в тайне от родителей по копии паспорта матери самостоятельно через интернет открыл индивидуальный инвестиционный счет в банке БКС и заключил брокерский договор, чтобы брокер от имени матери покупал и продавал акции в целях получения дохода на разнице курсов. «Пацан решил как бы поиграть, он положил на счет 12,8 тыс. руб. и заработал к концу года 1,7 тыс. руб. Я узнал об этом только в конце марта, когда стал собирать сведения о доходах. И я этот факт не скрывал, хотя коллеги говорят, что проще было бы скрыть, тем более что к 1 декабря никаких иностранных акций там уже не было»,— отметил депутат. Он также отметил, что пытался закрыть этот счет и внести изменения в декларацию, но ему «уже не дали это исправить». По словам депутата, комиссия его даже не выслушала, первый раз, 14 апреля, он был на похоронах матери, а 3 мая он был на больничном в связи с гипертоническим кризом. Почему он не пришел в среду, неизвестно. В комиссии говорят, что его уведомляли, депутат это отрицает. «Я считаю, что это чисто политическая расправа, политическое убийство без суда и следствия, от меня хотят избавиться перед отчетом губернатора, который перенесли с апреля на конец мая. Все решается в течение трех дней, хотя у нас по регламенту есть 90 дней, чтобы разобраться с нарушениями»,— заявил депутат. Он сказал, что намерен судиться с банком БКС, считая, что тот незаконно открыл счет по документам, поданным несовершеннолетним сыном, без разрешения родителей. По словам господина Володарского, если его лишат депутатского мандата, он намерен подать в суд и на заксобрание, «потому что такое решение никакого отношения к законодательству не имеет».

В регионе это не первый случай лишения депутатских полномочий «за недостоверные сведения о доходах». В апреле 2019 года заксобрание региона голосами единороссов лишило мандата депутата от КПРФ Дениса Гурьянова, который не мог предоставить справку о доходах своей бывшей жены, отказавшейся предоставлять сведения из-за «неприязненных отношений» к бывшему мужу. В январе 2020 года губернатор региона Сергей Морозов потребовал лишить мандатов двух депутатов от КПРФ гордумы Димитровграда (в которой на тот момент большинство составляли коммунисты), что в конце концов и произошло после вмешательства прокуратуры, затем также за нарушения в декларациях лишились мандатов еще несколько депутатов гордумы Димитровграда. В то же время в 2013 году восемь депутатов заксобрания от ЕР вообще не стали сдавать декларации о доходах, но мандатов их не лишили.

Партнер юридической фирмы «Кирьяк и партнеры» (Курск) Семен Кирьяк сказал «Ъ», что, «исходя из сложившейся сейчас практики, депутатов в большинстве случаев лишают мандатов после выявления подобных нарушений», и «величина дохода от использования таких инструментов значения не имеет». Он также заметил, что «при открытии ИИС в БКС пользователь проходит авторизацию, подразумевающую предоставление паспортных данных и подписание документов», и «доказать, что банк должен был знать о недостоверной информации, будет крайне затруднительно».

Сергей Титов, Ульяновск