За Домом Маштакова недоглядели

Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области допустило ряд нарушений при финансировании реконструкции ДомаМ.Д.Маштакова, сообщили в Счетной палате. В частности, работы на объекте культурного наследия регионального значения больше года велись без технического надзора. Более того, в нарушение Градостроительного кодекса РФ реконструкция велась без разрешения на строительство. Счетная палата направила в адрес ­УГООКН представление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Счетная палата Самарской области проверила использование бюджетных средств при реализации государственной программы региона «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года». Исполнитель программы — областное министерство культуры, участник — Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона. При проверке использования субсидии на реконструкцию объекта культурного наследия регио­нального значения «Дом М.Д.Маштакова» установлено, что с 21 сентября 2021 года до 25 сентября 2022 года ремонт вели без технического надзора: не проводили экспертные проверки соответствия работ требованиям проектно-сметной документации. Кроме того, в нарушение Градостроительного кодекса РФ объект реконструировался без разрешения на строительство.

• Дом Маштакова 1899 года расположен по адресу: ул. Самарская, 207. Двухэтажный деревянный дом имеет прямоугольную в плане форму с тремя ризалитами по уличному фасаду, по сторонам уличного фасада находятся два входа. Завершение дома отличается характерным выразительным силуэтом с двумя башенками и шпилями, фасад обильно декорирован резьбой. Такое описание Дома Маштакова опубликовано на сайте Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Дом Маштакова долго пустовал. В сентябре 2021 года деревянный дом чуть было не загорелся. Как сообщил депутат Александр Хинштейн, прибывшие по звонку пожарные обнаружили внутри объекта возгорание мусора на площади 2 кв.м. Вскоре очаг возгорания был полностью ликвидирован. В том же году проект реставрации дома и создания в нем культурного пространства — галереи «Заварка» — получил грант Президентского фонда культурных инициатив на 19,5 млн руб. Контракт на проектирование и реставрацию, по данным ВООПИК, получило ООО «Вега Групп Регион». На сайте госзакупок „Ъ“ не удалось обнаружить соответствующий ­контракт.

• ООО «Вега Групп Регион» зарегистрировано в 2019 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», руководит компанией Юрий Найденов. Ранее он был генеральным директором в хабаровских ООО «Транс уником» и ООО «Трансэнергострой» (ликвидированы). Собственник компании «Вега Групп Регион» — Алексей Матвеев, он также был собственником московских и питерских компаний ООО «Альфа-строй», ООО «Истраагропромснаб», ООО «МК “Асконт”», ООО «Реприза» и т.д. (все недействующие). В 2022 году выручка ООО «Вега Групп Регион» превысила 305 млн руб., прибыль составила 17 млн руб. За все время компания получила 76 государственных контрактов на общую сумму 1,8 млрд руб. Большая часть госконтрактов заключена с Минкультом РФ.

Музей-галерея «Заварка» открылся в обновленном здании в декабре 2022 года. На площадке «Заварки» проходят выставки, лекции, мастер-классы и обсуждения городских проектов. Музей-галерея делится на две части; на первом этаже — выставочное пространство и площадка для мастер-классов, второй этаж занимает выставочно-экспозиционное пространство с конференц-залом, «где „завариваются“ разные идеи». В январе этого года музей из-за финансовых сложностей объявил о переходе на сокращенный график работы и сборе необходимых для содержания пространства предметов гигиены: бахил, тряпок для мытья пола, жидкого мыла и т.п. По данным «Ъ», «Заварка» содержится за счет средств Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Других источников финансирования у музея-галереи нет.

По результатам контрольного мероприятия Счетная палата направила в УГООКН представление об устранении нарушений. Отчет о результатах проверки направлен губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и в Самарскую губернскую думу. По словам бывшего советника губернатора Самарской области, экс-главного архитектора Самары Виталия Стадникова, при реставрации исторических объектов часто возникает несоответствие действующим градостроительным нормам: «Отсутствие разрешения на строительство в данном случае больше формальность. Никто из-за этого не будет сносить исторический объект». По его мнению, отсутствие технического надзора может быть связано с лояльностью самарских чиновников застройщику. В целом, считает Виталий Стадников, обнаруженные нарушения обычно не считаются ­масштабными.

Сабрина Самедова