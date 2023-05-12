Мигрантов требуют уравнять в детсадовских правах

Верховный суд РФ принял к рассмотрению иск гражданина Афганистана Султана Рези, оспаривающего необходимость регистрации его ребенка по месту жительства в России для устройства в детский сад. Такой документ должен быть представлен в детсады и школы согласно приказу Минпросвещения РФ, однако владельцы квартир отказываются регистрировать беженцев, трудовых мигрантов и других иностранцев. Представители Султана Рези считают, что требования о регистрации ограничивают права детей на образование и противоречат ст. 43 Конституции РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд попросили открыть детям мигрантов беспрепятственный вход в детские сады

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Верховный суд попросили открыть детям мигрантов беспрепятственный вход в детские сады

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск Султана Рези подан 2 мая в судебную коллегию Верховного суда (ВС) по административным делам. Гражданин Афганистана оспаривает п. 9 «Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (утвержден приказом №236 Минпросвещения РФ в мае 2020 года). В этом пункте перечисляются сведения и документы, которые родители должны представить при приеме ребенка в школу или детсад. В их числе фигурируют свидетельство о рождении ребенка (если его родители — граждане РФ) и свидетельство о регистрации по месту жительства. Заявитель в ВС требует отменить последнее требование как незаконное, противоречащее Конституции РФ и ограничивающее право детей на образование.

В комитете «Гражданское содействие» (занимается помощью мигрантам; внесен в реестр иностранных агентов) рассказали, что к ним обратилась семья Султана Рези с просьбой помочь устроить сына в столичный детсад. Однако регистрации у семьи не было, как и у многих других беженцев, сообщили правозащитники: владельцы квартир часто отказываются ее оформлять. Из-за этого поданные беженцами заявления в детсады аннулируются либо «ребенок остается на учете, что на деле означает бессрочное ожидание», добавили в «Гражданском содействии». Там пояснили, что с аналогичными проблемами семьи иностранцев сталкиваются затем и при попытке устроить детей в российские школы. В «Гражданском содействии» также считают, что требование о регистрации иностранных детей нарушает принцип равных условий приема обучающихся, гарантированных федеральным законом «Об образовании» и ст. 43 Конституции РФ, которая гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного и среднего образования.

«Гражданское содействие» еще в 2021 году выпустило доклад о недоступности детям без московской регистрации учебы в столичных школах. «Фильтр», утверждали авторы доклада, создан на этапе подачи заявления о поступлении в школу через сайт mos.ru, где требуется указать адрес официальной регистрации в городе. В «Гражданском содействии» оспаривают такой порядок с 2017 года. На момент выпуска доклада правозащитники сопровождали 55 исков об отказе в зачислении в школы; было удовлетворено пять исков о нарушении прав в общей сложности 12 детей. Но когда суд требовал повторно рассмотреть вопрос о зачислении, у семьи снова спрашивают регистрацию, жаловались правозащитники в 2021 году. В родительских объединениях тогда же подчеркивали, что проблема касается не только детей мигрантов, но и граждан РФ, приехавших в столицу из других регионов. В департаменте образования Москвы, в свою очередь, ссылались на требования о регистрации, введенные Минпросвещения РФ. Наконец, в образовательном ведомстве настаивали, что образование в России доступно каждому, тогда как школы и учителя «не проверяют и не могут проверять законность пребывания на территории страны того или иного лица».

Глава «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина назвала “Ъ” иск в ВС «очень важным»: «То, что дети иностранцев ходят в детсады, полезно не только для них самих и их семей, но и для общества в целом. Дети входят в культуру, в язык, и даже если они потом уезжают за пределы России, то они становятся источниками культуры и всего хорошего, что у нас есть».

Разбирательство по иску Султана Рези в ВС назначено на 28 июня.

Александр Воронов