Черногория сдает границы ЕС

Границы Черногории с соседними странами отныне вместе с черногорской полицией будут контролировать военнослужащие европейского пограничного агентства Frontex. Такое решение утвердил Совет Евросоюза. Представители Frontex будут пользоваться на территории Черногории фактически дипломатическим иммунитетом. По словам европейских диписточников “Ъ”, «одобренное Советом ЕС соглашение — шаг на пути Черногории в Евросоюз». С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Европейские пограничники из Frontex приняли участие в совместной операции с полицией Северной Македонии (апрель 2023 года)

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters Европейские пограничники из Frontex приняли участие в совместной операции с полицией Северной Македонии (апрель 2023 года)

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Совет Евросоюза утвердил на этой неделе соглашение с Черногорией о деятельности Frontex на ее территории. После опубликования этого решения в Служебном вестнике ЕС, которое ожидается в ближайшие дни, соглашение вступит в силу.

Документ, оказавшийся в распоряжении черногорских СМИ, подразумевает, что отныне границы Черногории со всеми соседями — Албанией, Сербией, Хорватией, Италией, Боснией и Герцеговиной, а также Косово — будут контролировать помимо черногорской полиции и военные из Frontex. Причем действовать они смогут «на всей территории Черногории, включая ее сухопутные, морские и воздушные границы с соседними государствами». До сих пор европейские пограничники участвовали в обеспечении охраны только границ Черногории со странами ЕС — Италией (на море) и Хорватией.

Расширению деятельности Frontex на все границы Черногории в Евросоюзе придают особое значение. Как говорится в принятом Советом ЕС документе, «через границы с Албанией, Косово, Сербией, Боснией и Герцеговиной идет основной поток мигрантов».

Для выполнения своих функций в Черногории военные из Frontex наделены существенными правами и привилегиями — фактически они будут обладать дипломатическим иммунитетом. Так, местные таможенники не смогут досматривать ни самих представителей Frontex, ни их багаж. Представители европейского агентства не подлежат задержаниям и арестам, против них (за исключением особых случаев) не могут вестись расследования.

«Члены Frontex обладают иммунитетом от гражданской юрисдикции Черногории в отношении всех действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей»,— говорится в принятом документе. В случае подачи к европейским пограничникам исков в черногорский суд об этом незамедлительно должен быть проинформирован руководитель Frontex в Черногории. Если тот заявит, что его пограничник находился при исполнении, судебное производство тут же прекращается. Процесс может быть продолжен, только если проступок совершен во внеслужебное время.

Более того, если европейские пограничники при исполнении своих служебных обязанностей причинят какой-то вред или ущерб третьим лицам, ответственность за него должно будет взять черногорское государство.

Наконец, члены Frontex будут иметь возможность применять силу и оружие.

«Права и привилегии, которыми сотрудники Frontex будут пользоваться в Черногории, аналогичны тем, что они имеют в других странах, где осуществляют свою деятельность,— пояснил европейский дипломатический источник “Ъ”.— А само одобренное Советом ЕС соглашение — еще один шаг на пути Черногории в Евросоюз, за членство в котором выступают более 75% черногорцев».