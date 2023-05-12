Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 52 года губернатору Алтайского края Виктору Томенко

Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Виктор Томенко

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак:

— Дорогой Виктор Петрович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Многие годы профессиональной деятельности Вы посвятили металлургической отрасли нашей страны, занимались развитием экономики Красноярского края, последние годы возглавляете Алтайский край — один из самых динамично развивающихся регионов России. Вы всегда энергичны, нацелены на результат, с энтузиазмом беретесь за решение сложных профессиональных задач. Искренне рад, что нас связывают годы теплых дружеских отношений и успешного сотрудничества. Знаю Вас как талантливого руководителя, добродушного и отзывчивого человека. Желаю Вам новых достижений на благо Родины, семейного благополучия и крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...