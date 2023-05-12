Сегодня исполняется 52 года губернатору Алтайского края Виктору Томенко

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Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Виктор Томенко

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак:

— Дорогой Виктор Петрович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Многие годы профессиональной деятельности Вы посвятили металлургической отрасли нашей страны, занимались развитием экономики Красноярского края, последние годы возглавляете Алтайский край — один из самых динамично развивающихся регионов России. Вы всегда энергичны, нацелены на результат, с энтузиазмом беретесь за решение сложных профессиональных задач. Искренне рад, что нас связывают годы теплых дружеских отношений и успешного сотрудничества. Знаю Вас как талантливого руководителя, добродушного и отзывчивого человека. Желаю Вам новых достижений на благо Родины, семейного благополучия и крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»