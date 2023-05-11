Замглавы института промсобственности сообщил о росте обращений по регистрации российских товарных знаков

Заместитель директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) Роман Захаров сообщил об увеличении доли обращений за регистрацией товарных знаков от российских лиц. В рамках Петербургского международного юридического форума на сессии, посвященной защите интеллектуальных прав, господин Захаров отметил, что сфера регистрации товарных знаков — одна из самых «интенсивно растущих сфер».

В 2022 году было подано 90 тыс. российских заявок на регистрацию знаков (80,4% от общего числа), для сравнения, в 2021 году их число было менее 79 тыс. (73,8%). По словам господина Захарова, такое увеличение числа отечественных заявок произошло на фоне снижения иностранных обращений (до 22 тыс. в 2022 году против 28 тыс. в 2021-м). Самыми востребованными областями у предпринимателей стали одежда, обувь и программное обеспечение. Число действующих товарных знаков тоже показало рост, составив в 2022 году рекордные 81,14 тыс., из них 60 тыс.— у российских производителей (47 тыс. в 2021 году). Представитель ФИПСа заявил, что это обусловлено снижением на 9% количества отказов в регистрации знаков вследствие «сокращения сроков рассмотрения заявок» и смягчения «избыточно жестких подходов».

Заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Ольга Рузакова на той же сессии добавила, что за последний год в профильное законодательство был внесен ряд изменений, которые расширяют «свободное использование объектов интеллектуальных прав».

С 29 июня 2022 года зарегистрировать товарный знак могут и физлица, тогда как ранее это право имели лишь юрлица и индивидуальные предприниматели. Госпожа Рузакова отметила, что в ближайшем будущем в Госдуму планируется внести законопроект о защите авторов и оригинального, и производного произведения в случае неправомерного использования последнего, в котором также будут меры по определению компенсации за нарушение таких исключительных прав.

Екатерина Волкова, Санкт-Петербург