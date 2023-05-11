Смольный проиграл суд по делу о сносе дома Салтыковой

Санкт-Петербургский горсуд признал недействующим распоряжение Смольного о выведении из-под охраны особняка Салтыковой на Большой Морской. Об этом 11 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск был подан правозащитниками Олегом Мухиным, Еленой Павловой и Павлом Шепетковым. Суд согласился с доводами активистов и удовлетворил иск. Распоряжение КГИОП о снятии из-под охраны особняка Салтыковой от 2016 года признано недействительным с момента принятия.

Напомним, что в августе 2022 года суд запретил любые демонтажные работы с особняком Салтыковой. Этого требовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, посетивший объект.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте