ЦБ в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку в 7,5%. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ. Ставку сохранили в пятый раз. Регулятор также снизил прогноз по инфляции с 5-7% до 4,5-6,5% по итогам года в базовом сценарии.

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По оценке ЦБ, в марте годовая инфляция составила 3,5%, к 24 апреля — 2,5% под влиянием эффекта высокой базы. Темпы прироста цен составили 4% в пересчете на год. По прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы инфляция по-прежнему будет временно оставаться ниже 4%. Во второй половине года показатель начнет растит по мере выхода из его расчета низких значений лета 2022-го и ростом устойчивого инфляционного давления. В базовом сценарии в 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, в 2024-м — 4%.

Показатели текущего роста цен формируются ниже 4% в пересчете на год, добавили в ЦБ. Рост цен сдерживался продолжающейся адаптацией экономики к внешним торговым и финансовым ограничениям. В регуляторе также отметили высокий уровень запасов по ряду товарных групп и умеренную динамику потребительского спроса. На этом фоне ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен.

По оценкам ЦБ, экономическая активность растет быстрее, чем сообщалось в февральском прогнозе регулятора. «Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий»,— сказано в сообщении.

В базовом сценарии рост ВПП в 2023 году составит 0,5–2,0%, в 2024-м — 0,5–2,5%, в 2025-м — 1,5–2,5%. В ЦБ отметили, что российская экономика вернется к уровню конца 2021 года к концу 2024-го.

Среди проинфляционных рисков в ЦБ назвали сохраняющуюся нехватку рабочей силы в отдельных отраслях, высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, а также влияние геополитической напряженности на внешнюю торговлю.

Прошлое заседание совета директоров ЦБ прошло 17 марта. 20 апреля во время выступления в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина сказала, что для возникновения пространства для снижения ключевой ставки должны снизиться проинфляционные риски. Ее зампред Алексей Заботкин также говорил, что при обновлении макропрогноза к заседанию совета директоров ЦБ будут учтены последние решения стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

По прошлым оценкам ЦБ, в 2023 году инфляция должна была составить 5–7%. По оценкам Минэкономики, к 24 апреля годовая инфляция составила 2,55%. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 9 июня.

Олеся Павленко