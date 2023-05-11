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Экс-прокурор Пролетарского района Сергей Калитвинцев приговорен к восьми годам колонии

Ростовский областной суд заменил бывшему прокурору Пролетарского района Сергею Калитвинцеву условный срок на реальный. Об этом сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе облсуда.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Рассмотрев дело в апелляционном порядке, облсуд отменил применение статьи об условном осуждении (ст. 73 УК РФ) при назначении наказания. экс-прокурор был взят под стражу в зале суда.

Сергей Калитвинцев был в апреле 2021 года был приговорен к восьми годам условно за получение 1,1 млн руб. от главного редактора местной муниципальной газеты «Великокняжеский курьер». При этом по статье о получении взятки с вымогательством в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Сторона обвинения обжаловала приговор в Ростовском областном суде, однако в первый раз суд не нашел нарушений. Прокуратура добилась отмены решения облсуда в кассационном порядке. После этого Ростовский областной суд рассмотрел дело повторно в ином составе суда и принял решение о замене условного срока на реальный.

Сергей Калитвинцев работал в прокуратуре с 2007 года, на должность прокурора Пролетарского района Ростовской области был назначен в июле 2019 года. Отец бывшего прокурора, которого также зовут Сергеем Калитвинцевым, работал судьей Пролетарского районного суда Ростова с 1992 года, пока не ушел в отставку по собственному желанию в январе 2021 года.

Подробнее читайте в тексте «Для прокурора срок стал реальностью»

Кристина Федичкина

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