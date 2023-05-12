Для прокурора срок стал реальностью

Бывший прокурор Пролетарского района Ростовской области Сергей Калитвинцев приговорен к восьми годам колонии строгого режима за взяточничество. Как установил суд, в 2020 году он получил 1,1 млн руб. от главного редактора местной муниципальной газеты «Великокняжеский курьер». Изначально суд назначил Калитвинцеву восемь лет условно, однако обвинение добилось ужесточения наказания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Калитвинцев не смог избежать лишения свободы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области Сергей Калитвинцев не смог избежать лишения свободы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Ростовский областной суд изменил приговор бывшему прокурору Пролетарского района Сергею Калитвинцеву. «Апелляционная инстанция отменила применение статьи об условном осуждении (ст. 73 УК РФ) при назначении наказания. Осужденный взят под стражу в зале суда»,— сообщила «Ъ-Юг» пресс-служба облсуда.

Сергей Калитвинцев был осужден в апреле 2021 года за получение взятки с вымогательством в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, 18 мая 2020 года он через посредника получил 1,1 млн руб. за непринятие мер реагирования по материалам, собранным в отношении местной муниципальной газеты «Великокняжеский курьер».

Как рассказывал «Ъ-Юг» источник, знакомый с ходом следствия, в 2017 году муниципальную газету «Великокняжеский курьер» после проверки контрольно-счетной палатой обвинили в недополучении доходов. В редакции начались многочисленные проверки, шла речь о возможности возбуждения уголовного дела.

Руководство газеты настаивало на проведении финансовой экспертизы, отмечая при этом, что издание не имеет никаких обязательств перед администрацией, так как никогда не получало бюджетных средств и существовало на собственные доходы.

«Спустя время прокуратура отменила проверки за отсутствием состава преступления, дело положили на полку. Но в 2019 году в район пришел новый прокурор Сергей Калитвинцев, и проверки возобновились. Из-за них газету стали покидать рекламодатели.

Весной 2020 года знакомый предприниматель главного редактора Леонида Заплаткина намекнул, что издание оставят в покое за взятку Калитвинцеву в размере 1,1 млн руб.»,— рассказал источник

По его данным, Леонид Заплаткин согласился дать взятку и вместе с тем сообщил о готовящемся преступлении в УФСБ России по Ростовской области.

Сергей Калитвинцев работал в прокуратуре с 2007 года, на должность прокурора Пролетарского района Ростовской области был назначен в июле 2019 года. Отец бывшего прокурора, которого также зовут Сергеем Калитвинцевым, работал судьей Пролетарского районного суда Ростова с 1992 года, пока не ушел в отставку по собственному желанию в январе 2021 года.

Прокурора задержали с поличным. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области возбудил в отношении него уголовное дело по факту взятки, в отношении предпринимателя — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Прокурора сначала поместили под стражу, но позже отпустили под залог.

Рассмотрев уголовное дело, Сальский городской суд назначил ему восемь лет условно с ограничением свободы на четыре года и штраф в размере 1,1 млн руб.

Обвинение обжаловало это решение в Ростовском облсуде. «Назначение условного наказания за особо тяжкое коррупционное преступление <...> не соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного»,— отмечал в апелляционном представлении прокурор Ростовской области Роман Прасков. Помимо замены срока на реальный гособвинитель просил увеличить штраф до 44 млн руб., а срок лишения права занимать определенные должности — до семи лет.

Адвокаты экс-прокурора Юлия Калитвинцева и Александр Куюмджи настаивали, что полученные Сергеем Калитвинцевым средства следует расценивать не как взятку, а как спонсорскую помощь.

«[Деньги] были необходимы ему для ремонта помещения прокуратуры, находившегося в плачевном состоянии и не отвечавшего требованиям пожарной безопасности, а также для возведения дополнительной пристройки, которая им была запроектирована в целях улучшения служебной деятельности сотрудников, так как они не имели элементарных санитарно-гигиенических условий»,— указано в жалобе господина Куюмджи.

Юлия Калитвинцева просила отменить приговор и вынести новый, оправдательный. Александр Куюмджи настаивал на отмене приговора и прекращении уголовного производства.

Рассмотрев доводы сторон, в 2021 году облсуд оставил приговор без изменения. Однако апелляционное определение было обжаловано сторонами, и в 2022 году Четвертый кассационный суд отменил его. Дело было возвращено в облсуд на новое рассмотрение в апелляционном порядке в ином составе суда. Во второй раз облсуд изменил приговор, заменив наказание с условного на реальное.

Кристина Федичкина