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Коммерсантъ FM
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Субсидии отправили хабаровскому суду

ВС решил, что дело экс-чиновника Минвостокразвития не надо рассматривать в столице

Как стало известно «Ъ», Верховный суд (ВС) России удовлетворил ходатайство защиты бывшего директора департамента привлечения частных инвестиций Министерства развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Демиса Эминова о рассмотрении его уголовного дела в Хабаровском краевом суде, а не в столице. Экс-чиновнику инкриминируют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2015–2016 годах он, распределяя субсидии между местным инвесторами, незаконно поспособствовал выделению трем компаниям 7,35 млрд руб., а еще двум — 43 млн руб., причем последняя сумма была использована не по назначению. Бывший директор департамента вину признал, его дело предполагается рассмотреть в особом порядке.

Нарушения при исполнении мер государственной поддержки инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа были вскрыты еще в 2017 году аудиторами Счетной палаты РФ. Тогда проверяющие установили, что Минвостокразвития в 2015 году необоснованно заключило соглашения о предоставлении трем инвесторам субсидии на 7,35 млрд руб., размер которой на дату подписания договоров превышал лимиты бюджетных обязательств. А двум другим инвесторам были выделены 43 млн руб., которые, по данным аудиторов, «были потрачены на цели, не определенные в соответствующих соглашениях».

По выявленным во время проверки фактам следственное управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело. Через некоторое время в качестве обвиняемого по нему был привлечен начальник отдела сопровождения промышленных инвестиционных проектов Минвостокразвития, а впоследствии директор департамента привлечения частных инвестиций министерства Демис Эминов. Именно он курировал в министерстве выдачу упоминавшихся в деле субсидий.

Демису Эминову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность).

При этом следствие посчитало, что руководство Демиса Эминова было не осведомлено о его спорных решениях о выдаче субсидий, и министерство было признано в уголовном деле потерпевшей стороной.

В ходе следствия чиновник свою вину признал и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. После подписания заместителем генпрокурора РФ обвинительного заключения материалы расследования в апреле были направлены для рассмотрения по существу в Хамовнический суд Москвы, по месту расположения Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. При этом представитель прокуратуры подала представление о рассмотрении дела Демиса Эминова в особом порядке (без исследования доказательств и допросов свидетелей), что предусматривает в соответствии с законом наказание, не превышающее двух третей от максимального.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Денис Трошин решил, что территориальная подсудность дела была определена неправильно, в связи с чем он подал в Верховный суд России ходатайство о проведении процесса в Хабаровском краевом суде. В результате рассмотрение дела в Хамовническом суде было отложено.

На принятие решения по вопросу о подсудности у ВС ушло не более получаса. В заседании Демис Эминов участвовал в режиме видеоконференции, поскольку в настоящее время он находился под домашним арестом в Хабаровске. Интересно, что ходатайство адвоката Трошина об изменении подсудности дела поддержало и Минвостокразвития, представитель которого, впрочем, на заседание в Верховный суд не пришел.

В ходе рассмотрения ходатайства адвокат Трошин пояснил, что процесс, по его мнению, должен проходить в Хабаровске, поскольку там проводилось следствие и находится большинство свидетелей по делу.

При этом, зачем могут понадобиться свидетели, если дело предполагается рассмотреть в особом порядке, осталось неясно.

Неожиданно поддержала ходатайство адвоката и представитель Генпрокуратуры Екатерина Филиппова. При этом она попросила продлить срок действия меры пресечения обвиняемому до 19 июля 2023 года. Сам Демис Эминов от выступления отказался, заметив, что по-прежнему признает вину и согласен с ходатайством адвоката.

В результате председательствующая удовлетворила прошение о переносе процесса в Хабаровск и продлила фигуранту домашний арест. После заседания адвокат Трошин отказался от комментариев.

Алексей Соковнин

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