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Владимир Путин поддержал выдвижение Александра Моора на второй губернаторский срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение губернатора Тюменской области Александра Моора вновь баллотироваться на выборах главы региона. Об этом он заявил на встрече с тюменским губернатором, которая прошла 11 мая в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Пресс-служба президента РФ

По словам Александра Моора, для него было «очень важно» получить оценку от главы государства, чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры. Он добавил, что у него и его команды есть «много планов по развитию региона» и «большое желание работать на благо земляков».

«Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается. Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, — они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», — цитирует Владимира Путина пресс-служба президента.

Также на встрече Владимир Путин и Александр Моор обсудили социально-экономического положение в Тюменской области, в том числе поддержку участников СВО и их семей, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, безопасность на дорогах и др.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября 2023 года.

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