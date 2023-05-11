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Коммерсантъ FM
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В Коми бывший учитель получил срок за комментарий под постом про взрыв Крымского моста

В Коми (город Микунь) на пять с половиной лет колонии осужден бывший учитель Никита Тушканов за высказывание про взрыв Крымского моста. Как сообщили «Ъ» в суде, Никита Тушканов признан виновным в призывах к терроризму и повторной дискредитации армии.

Помимо реального срока наложен запрет на администрирование осужденным сайтов в интернете в течение трех лет.

Бывший педагог весь период следствия и суда провел в СИЗО (с декабря 2022 года). Уголовное дело было возбуждено на основании комментария, в котором фигурант назвал взрыв моста «подарочком на день рождения» президента РФ Владимира Путина.

В 2021 году Никита Тушканов провел одиночный пикет — акцию в поддержку Алексея Навального — в своем родном городе Микунь (Усть-Вымский район). После этого его уволили из школы за аморальный проступок.

Дарья Шучалина, Сыктывкар

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