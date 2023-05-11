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Коммерсантъ FM
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МИД ЮАР анонсировал обсуждение единой валюты БРИКС на саммите в августе

Лидеры стран БРИКС будут обсуждать возможность введения единой валюты на саммите в августе в ЮАР. Об этом сообщила министр иностранных дел африканской страны Наледи Пандор.

По ее словам, единая валюта внутри блока — вопрос, который нужно «обсудить должным образом». «Я не думаю, что мы всегда должны предполагать, что эта идея будет работать, потому что экономика очень сложна и вы должны учитывать все страны, особенно в ситуации низкого роста, когда вы выходите из кризисов»,— сказала она в интервью Bloomberg.

Госпожа Пандор дополнила, что дискуссия о единой валюте вызвана обсуждениями внутри стран БРИКС о том, почему они не могут использовать собственные валюты вместо доллара США в торговле между собой.

Глава Южноафриканского центрального банка Лесетжа Кганьяго в комментарии Bloomberg пояснил, что создание единой валюты приведет к обсуждению созданию единого банка БРИКС. «Я не знаю, как мы будем говорить о валюте, выпущенной блоком стран, которые находятся в разных географических точках, потому что валюты являются национальными по своей природе. Чтобы зона евро пришла к этому, они должны были заключить договор, по которому все страны должны были сдать свои валюты»,— сказал он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда писало, что к 2028 году их вклад в мировой экономический рост составит 33,6% от общемирового показателя. По данным МВФ, в ближайшие пять лет основную роль в росте мировой экономики будет играть Китай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разделение мировой экономики».

Олеся Павленко

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