Российскому бизнесу на ПМЮФ рекомендовали решать международные споры в арбитражных центрах РФ и Азии

Выступая на одной из сессий Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), начальник отдела по вопросам альтернативного урегулирования споров Минюста РФ Антон Бенов подчеркнул, что международный коммерческий арбитраж продолжает оставаться эффективным способом разрешения споров. Но после 2014 года и особенно с 2022 года, отметил он, ситуация начала «стремительно меняться»: сильно расширились санкционные списки, и возникла «культура отмены России». По его словам, «стало сложно прогнозировать» корректное и «беспристрастное рассмотрение споров» с участием российских лиц. К тому же ЕС ограничил возможность предоставления юруслуг российским компаниям, сделав исключение только для судебного представительства, но этого не всегда достаточно.

В связи с этим господин Бенов считает необходимым обратить внимание бизнеса на российские (за 2022 год в них на 20% выросло количество международных споров) и азиатские арбитражные центры, особенно в дружественных юрисдикциях.

О повороте на Восток и выборе азиатских арбитражей говорили на ПМЮФ многие юристы. Так, профессор кафедры международного частного права Исследовательского центра частного права при президенте РФ Антон Асосков выделил плюсы Гонконгского арбитражного центра, так как он имеет статус постоянно действующего арбитражного учреждения по российскому праву, что позволяет рассматривать в нем и корпоративные споры (о правах на акции и доли в российских компаниях), и споры по госзакупкам (из договоров, заключенных по 223-ФЗ). Преимуществом этого учреждения является и то, что стороны имеют возможность в рамках своего спора обратиться в суды материкового Китая за принятием обеспечительных мер, в том числе ареста имущества ответчика.

Помимо Гонконгского института партнер коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова также выделила Стамбульский арбитраж и Дубайский арбитражный центр с его гибкими правилами рассмотрения споров. Впрочем, при работе с контрагентами из СНГ она рекомендовала передавать споры в арбитражные учреждения на территории этих стран, что «позволяет сократить издержки» на юристов и провести разбирательство в разумный срок. При этом, по ее словам, у арбитражей из СНГ «хорошая статистика по исполнимости решений».

Между тем отечественный арбитраж тоже остается востребованным. В арбитражных учреждениях РФ в последние годы заметно увеличилось число споров с участниками из разных стран, также растет и сумма исковых требований. Об этом на ПМЮФ рассказала ответственный администратор Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража Сабина Ганиева. Кроме того, по ее словам, все чаще в споры назначают иностранных арбитров, в том числе из Великобритании, Франции, Сербии, Нидерландов, Пакистана. В сегодняшних условиях госпожа Ганиева рекомендует бизнесу включать в арбитражную оговорку несколько арбитражных центров, чтобы стороны имели выбор, куда обратиться за разрешением спора.

Анна Занина, Екатерина Волкова