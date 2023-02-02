Коров белгородского племзавода «Разуменский» не удалось продать через публичное предожение

Конкурсный управляющий белгородского ЗАО «Племзавод "Разуменский"» Андрей Овчинников сообщил о несостоявшихся торгах по продаже части имущества предприятия. Единым лотом пытались реализовать землю, комплекс нежилых зданий, несколько единиц транспорта и сельхозтехники, а также более 200 коров. Начальная цена лота составляла 81,9 млн руб. (67,68 млн руб. — стоимость 333 позиций, обеспеченных залогом Минбанка, и 14,2 млн руб. — 53 позиции не залогового). В ходе публичных торгов цена снижалась до 54,6 млн руб., но на лот так и не было подано ни одной заявки.

Отметим, что в ходе конкурсного производства основные активы компании почти не реализованы. Из 11 лотов, выставлявшихся на торги в начале прошлого года, договоры купли-продажи были заключены лишь по трем из них. Крупнейший лот со стартовой ценой 677 млн руб. сейчас выставлен на торги посредством публичного предложения, в него входят заложенное в МИнБе и незаложенное имущество, включая здания и оборудование предприятия. Цена отсечения — 288,8 млн руб. Торги продлятся по 5 июня.

Племзавод был обанкрочен в июле 2019 года по иску ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом, ранее оценивалась в 1,8 млрд руб. Имущество племзавода пытаются реализовать с 2020 года.

Мария Старикова

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