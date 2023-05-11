Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ по отработанному ядерному топливу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с правительством России о сотрудничестве при обращении с ядерным топливом. Документ опубликован на интернет-портале Белоруссии.

Соглашение разрешает ввоз в Россию облученных тепловыделяющих сборок ядерных ректоров, чтобы хранить их или обратывать, а также возвращать в Белоруссию радиоактивные отходы. Документ был подписан 21 ноября 2022 года на форуме «Атомэкспо-2022». В апреле этого года законопроект о ратификации этого соглашения был принят белорусским парламентом.

5 апреля стало известно, что площадку для размещения пункта хранения радиоактивных отходов в Белоруссии выберут в течение полутора лет. В качестве потенциальных мест для размещения радиоактивных отходов рассматривают территории рядом с Белорусской АЭС, а также Полесский радиационно-экологический заповедник в белорусской зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Белорусская АЭС имеет два реактора ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2400 МВт. Она расположена в Островце в Гродненской области.

Анастасия Ларина