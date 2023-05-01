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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии планируют выбрать место для хранения радиоактивных отходов в течение полутора лет

Площадку для размещения пункта хранения радиоактивных отходов (РАО) в Белоруссии выберут в течение полутора лет. Об этом сообщила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС Белоруссии Ольга Луговская.

«Будут проводиться общественные слушания. Эта процедура прописана в нашем законодательстве, это законодательство по линии Министерства природных ресурсов сформулировано. Поэтому в ближайший год-полтора должна быть выбрана площадка»,— сказала госпожа Луговская в интервью белорусскому телеканалу СТВ (цитата по ТАСС).

По ее словам, в качестве потенциальных мест для размещения РАО рассматриваются территории рядом с Белорусской атомной станцией в Гродненской области, а также Полесский радиационно-экологический заповедник в белорусской зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В феврале правительство Белоруссии утвердило стратегию обращения с РАО. По оценке властей, в течении 60 лет использования Белорусской АЭС будет образовано 100 тыс. куб. м твердых радиоактивных отходов. Еще около 570 тыс. куб. м находится в белорусской зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Олеся Павленко

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