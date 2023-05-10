Заводы сливают тариф

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть поправки к Водному кодексу для снижения платы предприятий за сброс сточных вод в централизованную канализацию. В 2020 году правительство РФ изменило методику расчета платежей, кратно увеличив затраты бизнеса на компенсацию загрязнений в стоках. Нижегородские промышленники, чьи предложения легли в основу письма, считают заведомо неисполнимыми введенные нормативы. В НАПП уверены, что рано или поздно болезненный для предприятий вопрос будет решен на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран РСПП просит изменить подход к оценке загрязнения сточных вод, уходящих на муниципальные очистные сооружения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ РСПП просит изменить подход к оценке загрязнения сточных вод, уходящих на муниципальные очистные сооружения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) опубликовала письмо президента РСПП Александра Шохина, в котором он просит премьер-министра Михаила Мишустина поручить рассмотреть поправки о пересмотре платы для предприятий и бизнеса за сброс сточных вод в централизованные системы канализации. С 1 июля 2020 года правительство РФ изменило правила холодного водоснабжения и водоотведения.

Из-за новых нормативов для загрязняющих веществ и методики расчета стоков заметно повысились затраты предприятий на компенсацию экологического ущерба сетям водоотведения. Если, например, для кафе и ресторанов плата за сброс сточных вод выросла в три-пять раз, то для промышленников в некоторых случаях она повысилась в 50–80 раз.

«Дело в том, что действующее законодательство о водоснабжении и водоотведении позволяет водоканалам трактовать нормативные требования в собственных интересах с целью получения дополнительных платежей, что для промышленных компаний влечет необоснованные высокие финансовые и административные риски. Говоря проще, установленные нормативы для сточных вод таковы, что предприятия, соблюдая их, по ряду показателей должны обеспечивать сточные воды чище, нежели получают воду от снабжающих организаций», — сообщили в НАПП, комментируя инициативу господина Шохина.

В обращении президент РСПП предложил внести в Водный кодекс РФ и законодательство о водоснабжении и водоотведении корректирующие поправки. В частности, по мнению промышленников, необходимо пересмотреть нормативные значения стоков с учетом качества входящей воды и региональной специфики. Также предлагается закрепить сроки разработки плана по снижению сбросов загрязняющих веществ для водоканалов при превышении нормативов на условиях, которые существуют для промышленных предприятий. Кроме того, по мнению членов РСПП, заводы должны платить штрафы только за месяц, в котором было зафиксировано нарушение, а по ряду загрязняющих веществ следует исключить запрет на параллельный отбор проб и их анализ.

Для объективности предлагается установить единый срок направления протоколов контрольной и параллельной проб стоков, отсчитываемый от даты их проведения и учитывающий возможность анализа резервной пробы.

Ситуация с повышением тарифов за сброс сточных вод была болезненно принята бизнесом в Нижегородской области, напомнил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий. Организации, и так страдавшие от карантинных ограничений, введенных в период распространения коронавируса, понесли дополнительную финансовую нагрузку по плате за стоки. При этом ресурсоснабжающие компании требовали, чтобы бизнес самостоятельно доказывал отсутствие нарушений по превышению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

«Это серьезное обременение и для промышленных предприятий, особенно для гибридных производств. К сожалению, у предприятий, как правило, не хватает средств на реконструкцию очистных сооружений, это очень большие затраты. Я предлагал разработать отдельную госпрограмму поддержки модернизации очистных сооружений, поскольку кредиты на эти цели не должны выдаваться по коммерческим процентным ставкам. Более того, заем на очистные получить проблематично, поскольку в результате многомиллионных затрат объем выпускаемой продукции не увеличивается. Банки гораздо более охотно кредитуют мероприятия по приобретению оборудования и расширению производств, нежели вложения в экологию», — отметил господин Солодкий.

Поэтому предприятия зачастую вынуждены имитировать реконструкцию очистных сооружений или выполнять работы точечно, для глубокой модернизации необходима поддержка властей, считает бизнес-омбудсмен.

С ним согласен и заместитель генерального директора НАПП Денис Замотин. «У некоторых предприятий платежи за сброс сточных вод повысились многократно, особенно это ударило по пищевой промышленности. Мы не раз отмечали, что требования к предприятиям технически не обоснованы: по ним сбрасываемые сточные воды должны быть чище, чем поступающая вода, что просто нелогично», — отметил представитель НАПП.

Он предположил, что нормативы по стокам рано или поздно удастся пересмотреть, так как на федеральном уровне этот вопрос обсуждается ежеквартально. Апеллировать к действиям Нижегородского водоканала в данном случае бессмысленно.

Ранее поставщик воды в споре с прокуратурой, попробовавшей на местном уровне защитить интересы предприятий, доказал, что он законно взимает плату по федеральным правилам водоотведения.

Роман Рыскаль