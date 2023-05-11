Мусоросортировочный комплекс под Курском за 1,75 млрд рублей предложат построить ГК «Флагман» из-за отсутствия других заявок

В Курске подвели итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК) мощностью 150 тыс. т в год с предельным размером инвестиций 1,75 млрд руб. Конкурс был объявлен министерством ЖКХ и ТЭК Курской области в марте, и на него не поступило ни одной заявки. В связи с этим министерство планирует заключить концессионное соглашение без торгов с ООО «Флагман-Курск» — структурой ГК «Флагман», которая и вышла на правительство Курской области с концессионной инициативой.

Согласно документам торгов, компания должна будет построить комплекс на участке площадью 4 га в деревне Чаплыгина Курского района до 2025 года, концессионное соглашение будет действовать до 2036 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Флагман-Курск» зарегистрировано в Курской области в июне 2022 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Никита Шабанов. Совладельцы общества — председатель совета директоров ГК «Флагман» Константин Подшивалов (60% долей) и Евгения Бершанская (40%).

«Флагман» уже управляет аналогичным АМСК в белгородском Губкине. На курский проект инвестор намерен привлечь льготные средства публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и вложить в проект около 2 млрд руб. При этом от властей «Флагман» может получить около 3 млрд руб. Впервые о проекте стало известно три года назад, чиновники называют его «долгожданным». Ранее сообщалось, что мощность АМСК может быть увеличена до 200 тыс. т в год.

Подробнее о проекте читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Мусору предложили отбор».

Мария Старикова