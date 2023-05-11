Партиям поставили на щит

Ульяновское управление ФАС возбудило дело по признакам нарушения законодательства при размещении в регионе рекламы политических партий. Заявитель (его имя в УФАС не раскрывают) считает, что появление таких билбордов до начала агитационного периода нарушает требования законов о рекламе и о выборах. В облизбиркоме нарушений в этом не видят, а партийцы напоминают, что размещение политической рекламы до старта избирательной кампании всегда считалось законным. Тем не менее эксперт называет аргументы заявителя достаточно весомыми и объясняет это пробелами в законодательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Дело в отношении ООО «Маркет-Люкс» по признакам нарушения законодательства при размещении на билбордах рекламы партий управление ФАС по Ульяновской области возбудило перед праздниками. Информации на сайте ведомства не было, о возбуждении дела сообщил депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. Имя заявителя неизвестно, в УФАС подтвердили информацию о возбуждении дела, но сообщать данные о заявителе отказались.

Как указано в определении УФАС, в поступивших 13 и 19 апреля заявлениях сообщается, что в апреле на билбордах была размещена реклама политических партий (ЛДПР, КПРФ, СРЗП, ЕР). Это, по мнению заявителя, «является нарушением ч. 2 ст. 19 федерального закона "О рекламе"», согласно которой «рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы». Как напоминает УФАС, в протоколе №2 совещания ЦИК РФ и ФАС от 6 августа 2007 года говорится, что до начала и в ходе избирательной кампании «информация, включающая сведения о партиях, не содержащая признаков агитации, допускается к размещению на рекламных конструкциях на условиях социальной рекламы». Однако реклама, о которой идет речь, по мнению УФАС, носит агитационный характер, и, согласно выборному законодательству, ее размещение «возможно только в агитационный период» (выборы в ульяновское заксобрание пройдут 10 сентября, а наглядная агитация допускается с момента выдвижения кандидатов).

Собеседники “Ъ” из оппозиционных партий напоминают, что размещение политрекламы до старта выборной кампании было всегда, но ФАС ранее не обращала на это внимания. На вопрос “Ъ”, почему прежде дела не возбуждались, в УФАС ответили, что «ранее таких заявлений в управление не поступало». «А сами мы не возбуждали дела, поскольку не являемся экспертами в избирательном законодательстве»,— добавили в ведомстве.

Коммунист Куринный опасается, что на основании указанной в определении УФАС нормы закона «могут вообще запретить размещение политической рекламы на баннерах даже во время агитационного периода». Собеседник “Ъ”, близкий к избирательному процессу, полагает, что, даже если УФАС в итоге не найдет нарушений, «заявление сделает свое дело, и остальные рекламораспространители будут бояться брать политическую рекламу». А глава исполкома отделения ЕР Константин Долгов отмечает, что в законе о рекламе «есть ограничения»: «Прямым текстом политическая реклама запрещается, остался вопрос, является это (размещенная на билбордах информация.— “Ъ”) политической рекламой или нет. Практика, которую мы изучили, показывает, что есть и такие, и иные позиции судов».

Ульяновский облизбирком ранее уже сообщал “Ъ”, что размещение политрекламы до официального объявления выборов законом никак не регулируется. Председатель комиссии Юрий Андриенко заверил “Ъ”, что «позиция избиркома не изменилась»: «С точки зрения закона о выборах здесь нет субъекта агитации. Им должен быть либо кандидат, либо избирательное объединение. Но выборы еще не объявлены, и партии — не субъекты выборного процесса». В то же время он признал, что закон о рекламе требует доработки и более четких определений, тем более что «в законодательстве вообще нет понятия "политическая реклама"».

Почетный адвокат РФ Людмила Мороз считает аргументы заявителя «достаточно весомыми», поскольку билборды «действительно носят предвыборный характер». По ее мнению, анализ законодательства о рекламе и о выборах «позволяет сделать вывод о пробелах относительно регламентации политической рекламы». «Дискуссии по этому поводу ведутся давно, но воз и ныне там»,— резюмирует юрист.

Сергей Титов, Ульяновск