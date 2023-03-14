За отсутствием генетической связи

Супруги из Австралии Джейсон и Анастасия Кууск, ставшие жертвами громкого «дела врачей», дошли до Конституционного суда, пытаясь вызволить из приюта своих детей, выношенных суррогатной матерью и при помощи донорских яйцеклеток. Сначала двойняшек отказались им передать на период расследования «дела врачей», а потом и вовсе, сославшись на отсутствие генетической связи с одним из родителей. Теперь Конституционный суд должен решить, насколько такой подход соответствует Основному закону страны: заявители жалуются на дискриминацию в доступе к медицинской помощи, а также нарушение права на защиту семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу супругов из Австралии на нарушение их прав положениями закона об основах охраны здоровья, регулирующими вопросы суррогатного материнства. Об этом сообщается на сайте суда. Заявители оспаривают закон в той части, которая позволяет органам опеки отказать семейной паре в передаче им родительских прав на ребенка, если у новорожденного отсутствует генетическая связь с одним из родителей. Такое возможно, например, когда для получения эмбриона используются донорские клетки: в этом случае генетический материал женщины, желающей официально стать матерью, не используется.

Заявители — супруги Джейсон и Анастасия Кууск, подтвердил “Ъ” представляющий их интересы адвокат Дмитрий Бартенев из «Онегин групп» (на сайте КС указаны только их инициалы). В 2019 году они воспользовались услугами агентства «Росконсалтинг» и Европейского медицинского центра в Москве для лечения бесплодия при помощи суррогатного материнства с применением донорских яйцеклеток от другой женщины. В марте 2020 года суррогатная мать родила двойняшек — мальчика и девочку. Однако из-за противоэпидемических ограничений заявителю было отказано во въезде в Россию, и оформление заявителями родительских прав затянулось, а новорожденные попали в детдом. В это же время СК начал расследовать громкое «дело врачей». Напомним, что правоохранители обвиняют представителей ряда медицинских организаций, предоставляющих услуги суррогатного материнства иностранцам, в торговле людьми. В поле зрения силовиков оказались в том числе «Росконсалтинг» и Европейский медицинский центр. Поэтому хотя Калининский районный суд Уфы и признал за супругами родительские права, но органы опеки отказались передать двойняшек родителям, сообщив, что те останутся под опекой государства на период расследования уголовного дела, и заявление о передаче детей родителям может быть рассмотрено только после окончания следственных действий. В 2021 году заявители возобновили попытки вызволить детей, но на этот раз уже Симоновский районный суд отказал им, причем со ссылкой на оспариваемые нормы закона об охране здоровья — по мнению суда, они не предусматривают возможности использования суррогатного материнства в сочетании с использованием донорских клеток. Проще говоря, по мнению суда, у выношенного при помощи суррогатной матери ребенка должна иметься генетическая связь с обоими родителями, объясняет господин Бартенев, в противном случае родительские права теряют оба.

Заявители считают, что спорная норма сформулирована недостаточно четко, а такая ее трактовка судами необоснованно лишает права на получение медицинской помощи те семьи, в которых женщина по медицинским показаниям не может выносить ребенка и нуждается в использовании женских донорских клеток. Происходящее ставит их в неравное положение — например, с одинокими женщинами, которым закон позволяет воспользоваться суррогатным материнством с использованием мужского донорского генетического материала. Это также нарушает право заявителей на защиту семьи и лишает рожденных подобным образом детей права знать своих родителей и воспитываться в семье.

Между тем отмечается в жалобе, по данным Российской ассоциации репродукции человека, в программах суррогатного материнства доля циклов вспомогательных репродуктивных технологий с использованием донорских яйцеклеток в разные годы составляет от 20% до 40%. Господин Бартенев отмечает, что до определенного времени вопросов с усыновлением таких детей практически не возникало и появившиеся у супругов Кууск проблемы можно было бы связать с уголовным расследованием. Однако уже есть прецедент, когда в признании родительских прав со ссылкой на отсутствие генетической связи с обоими родителями отказано и россиянам, знает адвокат. Тем более что с введением в 2022 году запрета на суррогатное материнство для иностранцев формулировки закона относительно использования донорских клеток также ужесточили. Теперь Конституционный суд должен сказать, насколько допустим подобный запрет на использование донорских клеток одним из супругов, надеется представитель заявителей.

Требование к обоим родителям иметь генетическую связь с ребенком «высосано из пальца» и противоречит действующему законодательству, уверен адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы сразу нескольких родителей в делах о суррогатном материнстве. Исходя из этой логики, весь генетический материал у пациента должен быть свой — тогда от чего его вообще лечить, зачем банки доноров создаются, недоумевает эксперт. По его мнению, основная причина отказов судов — это нежелание допустить усыновление детей иностранцами, вот суды отказывают ими под разными предлогами. Он напоминает, что запрет на суррогатное материнство для иностранцев был введен после того, как начались уголовные дела против организовывавших такие процедуры медиков. Теперь, по данным эксперта, российские медицинские центры начали перестраховываться и отказывать даже российским парам, если те не могут предоставить собственный генетический материал.

Анастасия Корня