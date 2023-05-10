Председателем Верховного суда Башкирии назначен Раиль Шайдуллин

Председателем Верховного суда Башкирии стал Раиль Шайдуллин. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Предыдущий председатель ВС Башкирии Земфира Латыпова скончалась в 2021 году. С тех пор исполняющим обязанности руководителя был зампредседатель суда Иван Семенов

Раиль Шайдуллин родился в 1976 году в Буинске (Татарстан). Окончил Казанский государственный университет.

Работал в различных должностях в прокуратуре Татарстана. В 2004 году был назначен судьей Лаишевского районного суда, а спустя восемь лет — судьей ВС Татарстана. В 2012 году занял должность заместителя председателя Набережночелнинского городского суда, а через два года — председателя Авиастроительного районного суда Казани. В 2019 году господин Шайдуллин был назначен судьей Шестого кассационного суда.

Олег Вахитов

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