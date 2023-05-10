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Коммерсантъ FM
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Компании Allkem и Livent создают одного из крупнейших производителей лития

Сегодня, 10 мая, производители лития — австралийская компания Allkem и американская Livent объявили о слиянии путем обмена акциями. В результате, по данным аналитического сервиса Fastmarkets, будет создан четвертый по величине производитель лития в мире с рыночной долей 7%. Стоимость новой компании составит $10,6 млрд. По условиям сделки нынешним акционерам Allkem будет принадлежать 56% объединенной компании, акционерам Livent — оставшиеся 44%. Штаб-квартира компании будет находиться в Северной Америке, точное местоположение и название новой компании сообщат позже.

Как отмечают эксперты, сделка позволит с большей надежностью обеспечить поставки лития (это важный компонент батарей для электромобилей) американским автопроизводителям и снизить зависимость от китайских поставщиков. Livent поставляет этот металл многим компаниям, в том числе General Motors, Tesla и BMW. Крупнейший клиент Allkem — японская Toyota. За 2021–2022 годы цены на литий выросли в шесть раз, правда, с ноября прошлого года они снизились более чем вдвое, с $80 тыс. за тонну до $30 тыс. Это связано со снижением спроса со стороны китайских производителей электромобилей. При этом, по прогнозам отраслевого альянса Li-Bridge, к 2030 году спрос на литиевые батареи вырастет более чем в пять раз.

Среди других крупных производителей лития — американская Albemarle, чилийская Sociedad Quimica y Minera de Chile, а также китайские Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium. Allkem добывает литий на нескольких месторождениях в Аргентине, а также в Австралии и Канаде. У Livent также есть добыча в Аргентине и Канаде. Компании надеются, что слияние поможет им эффективнее разрабатывать эти месторождения. К 2027 году объединенная компания планирует производить 250 тыс. тонн лития в год, что, скорее всего, позволит ей выйти на 3-е место в мире по объему производства этого металла.

Яна Рождественская

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