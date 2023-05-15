Кто дает поработать

О необходимости сохранять и развивать «человеческий капитал», о важности «трудовых ресурсов» чиновники и предприниматели говорят постоянно, но зачастую — прикрываясь разного рода канцеляризмами и эвфемизмами. Миллиардер Жорже Паулу Леманн, на компании которого работают сотни тысяч человек во всем мире, сказал проще: «Всегда и в первую очередь инвестируйте в людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самая главная и понятная инвестиция при этом — зарплата. Другие условия, например обеспечение рабочего места, дополнительное медицинское страхование, языковые курсы за счет компании и прочее, не менее важны, но это предмет отдельного разговора и исследования. Здесь же мы решили представить рейтинг работодателей Черноземья именно на основе числа сотрудников. Чем оно выше, тем и инвестиций в людей больше.

При этом от многих сегментов рынка труда мы сознательно отказались, сосредоточившись только на тех предприятиях, которые занимаются реальным производством. Таким образом, исключены торговые сети, банки, ресурсоснабжающие организации и органы власти — в этих сферах также занято много людей. К примеру, по данным Воронежстата, одним из крупнейших работодателей региона является полиция. Наш подход позволяет наглядно представить, какие компании в Черноземье и в каждом его регионе изготавливают различную продукцию, а не занимаются, например, торговлей или оказанием услуг.

К сожалению, исследование не является полностью объективным по независящим от нас причинам. Данные в основном собирались через запросы правительствам регионов Черноземья. Однако липецкие власти не смогли предоставить информацию по аграрным предприятиям. А департамент промышленности и транспорта Воронежской области в принципе отказался давать такие данные, предложив самостоятельно обратиться на предприятия. Однако некоторые компании запросы просто проигнорировали. И это касается не только оборонных предприятий, у которых есть понятные ограничения. Например, не ответили «Минудобрения», которые наверняка попали бы в двадцатку крупнейших работодателей. По нашим данным, тема количества сотрудников для многих компаний в последнее время в принципе стала чувствительной.

Обращение к сервисам проверки контрагентов также не всегда помогает. Где-то данные о среднесписочной численности закрыты. А в случае с компаниями, чей бизнес разбит по множествам юридических лиц, простое сложение будет нерелевантным: бывает, что в одной фирме числятся работники из разных регионов.

Тем не менее по большинству предприятий властями или самим бизнесом предоставлены относительно свежие данные — в основном за 2022 год и первый квартал 2023 года. Их мы для простоты немного округлили.

Полученная информация в очередной раз иллюстрирует очевидную аграрную направленность Черноземья: совокупно больше всего человек работает на предприятиях, так или иначе связанных с производством пищи. Однако данные не лишены любопытства: например, производитель птицы «Приосколье» в одной своей Белгородской области трудоустроил почти столько же людей, сколько их частичный конкурент «Черкизово» во всем Черноземье. При этом среди крупнейших работодателей есть и промышленные предприятия, а безоговорочно возглавляют рейтинг металлургические компании.

Рейтинг работодателей

Выйти из полноэкранного режима Регионы* Сотрудники Отрасль Группа НЛМК Б, Л 33 900 металлургия Холдинг «Металлоинвест» Б, К 31 400 металлургия АПХ «Мираторг» Б, В, К, О 18 900 производство мясной продукции Группа «Черкизово» Б, В, К, Л, О, Т 13 300 производство мясной продукции ГК «Приосколье» Б 12 700 производство птицы ГК «Эконива» В, К 9 000 производство молочной продукции Концерн «Росэнергоатом» В, К 8 800 производство электроэнергии ГК «Агро-Белогорье» Б 7 900 производство свинины ГК «Русагро» Б, Т 7 600 производство пищевой продукции ГК «Эфко» Б 7 300 производство пищевой продукции Концерн «Созвездие» В 5 800 производство радиоэлектроники ВАСО В 5 500 производство самолетов ГК «Продимекс» В, К 5 200 производство сахара ГК «Агропромкомлектация» К 4 800 производство мясной и молочной продукции «Домостроительный комбинат» В 4 000 строительство жилья и социальных объектов «Белэнергомаш — БЗЭМ» (ОМК) Б 3 800 производство стальных труб, профилей и т.д. Агрохолдинг «Авангард-агро» Б, В, К, Л, О 3 800 производство зерна, мяса и молока «КДВ-Воронеж» В 3 600 производство кондитерских изделий АПХ «БЭЗРК — Белгранкормхолдинг» Б 3 600 производство мяса птицы ГК «Славянка» Б 3 200 производство кондитерских изделий «Комбинат КМАруда» Б 3 000 добыча железной руды ГК «Молвест» В 3 000 производство молочной продукции «Керама Марацци» О 2 900 производство керамической плитки и сантехники «Яковлевский ГОК» (Северсталь) Б 2 500 добыча железной руды «Лимак» Л 2 500 производство хлебобулочных изделий «Знаменский селекционно-гибридный центр» О 2 300 производство свинины «Ливгидромаш» (группа ГМС) О 2 200 производство насосного оборудования Орловский областной союз потребительских обществ О 2 200 производство пищевой продукции «Авиавтоматика» имени В.В. Тарасова» К 2 200 производство авиационных приборов Холдинг «Объединенные кондитеры» В, Т 2 100 производство кондитерских изделий «Моснефтегазстройкомплект» К 2 100 производство сахара «Прогресс» Л 2 100 производство детского питания «Фармстандарт — Лексредства» К 2 000 производство лекарственных препаратов «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» В 1 900 растениеводство «Токаревская птицефабрика» (ГАП «Ресурс») Т 1 900 производство мяса птицы Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» Т 1 800 ремонт и оснащение подвижного состава «Юго-восточная агрогруппа» (ГК АСБ) Т 1 800 растениеводство Тамбовский вагоноремонтный завод» («Вагонреммаш») Т 1 800 ремонт и оснащение подвижного состава «Курский электроаппартаный завод» К 1 700 производство электрической аппаратуры «Энергия» Л 1 700 производство батарей Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им А.М. Мамонтова (СОАТЭ) Б 1 700 производство строительных металлических конструкций «Воронежсинтезкаучук» (Сибур) В 1 600 производство каучуков и полимеров «Пигмент» Т 1 600 производство красителей и пигментов ГК «Зеленая долина» Б 1 500 производство молочной продукции «Лебедянский машиностроительный завод» Л 1 500 производство насосного оборудования ГК «Авида» Б 1 500 производство молочной продукции ГК «Агротех-гарант» В 1 400 проивзодство семян и средств защиты растений ЛТК «Свободный сокол» Л 1 300 производство труб «Курскрезинотехника» К 1 200 производство резиновых изделий ГК «Русмит» В 1 200 производство мясной продукции «Л-пак» Л 1 100 производство бумажной и картонной упаковки «Фригогласс Евразия» О 1 100 производство холодильного оборудования ГК «Благо» В 1 000 производство подсолнечного масла Открыть в новом окне

Регионы: Б — Белгородская область, В — Воронежская область, К – Курская область, Л — Липецкая область, О — Орловская область, Т — Тамбовская область.

Ъ-Черноземье