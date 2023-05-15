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Кто дает поработать

В каких компаниях Черноземья трудится больше всего людей

О необходимости сохранять и развивать «человеческий капитал», о важности «трудовых ресурсов» чиновники и предприниматели говорят постоянно, но зачастую — прикрываясь разного рода канцеляризмами и эвфемизмами. Миллиардер Жорже Паулу Леманн, на компании которого работают сотни тысяч человек во всем мире, сказал проще: «Всегда и в первую очередь инвестируйте в людей».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самая главная и понятная инвестиция при этом — зарплата. Другие условия, например обеспечение рабочего места, дополнительное медицинское страхование, языковые курсы за счет компании и прочее, не менее важны, но это предмет отдельного разговора и исследования. Здесь же мы решили представить рейтинг работодателей Черноземья именно на основе числа сотрудников. Чем оно выше, тем и инвестиций в людей больше.

При этом от многих сегментов рынка труда мы сознательно отказались, сосредоточившись только на тех предприятиях, которые занимаются реальным производством. Таким образом, исключены торговые сети, банки, ресурсоснабжающие организации и органы власти — в этих сферах также занято много людей. К примеру, по данным Воронежстата, одним из крупнейших работодателей региона является полиция. Наш подход позволяет наглядно представить, какие компании в Черноземье и в каждом его регионе изготавливают различную продукцию, а не занимаются, например, торговлей или оказанием услуг.

К сожалению, исследование не является полностью объективным по независящим от нас причинам. Данные в основном собирались через запросы правительствам регионов Черноземья. Однако липецкие власти не смогли предоставить информацию по аграрным предприятиям. А департамент промышленности и транспорта Воронежской области в принципе отказался давать такие данные, предложив самостоятельно обратиться на предприятия. Однако некоторые компании запросы просто проигнорировали. И это касается не только оборонных предприятий, у которых есть понятные ограничения. Например, не ответили «Минудобрения», которые наверняка попали бы в двадцатку крупнейших работодателей. По нашим данным, тема количества сотрудников для многих компаний в последнее время в принципе стала чувствительной.

Обращение к сервисам проверки контрагентов также не всегда помогает. Где-то данные о среднесписочной численности закрыты. А в случае с компаниями, чей бизнес разбит по множествам юридических лиц, простое сложение будет нерелевантным: бывает, что в одной фирме числятся работники из разных регионов.

Тем не менее по большинству предприятий властями или самим бизнесом предоставлены относительно свежие данные — в основном за 2022 год и первый квартал 2023 года. Их мы для простоты немного округлили.

Полученная информация в очередной раз иллюстрирует очевидную аграрную направленность Черноземья: совокупно больше всего человек работает на предприятиях, так или иначе связанных с производством пищи. Однако данные не лишены любопытства: например, производитель птицы «Приосколье» в одной своей Белгородской области трудоустроил почти столько же людей, сколько их частичный конкурент «Черкизово» во всем Черноземье. При этом среди крупнейших работодателей есть и промышленные предприятия, а безоговорочно возглавляют рейтинг металлургические компании.

Рейтинг работодателей

Регионы*СотрудникиОтрасль
Группа НЛМКБ, Л33 900металлургия
Холдинг «Металлоинвест»Б, К31 400металлургия
АПХ «Мираторг»Б, В, К, О18 900производство мясной продукции
Группа «Черкизово»Б, В, К, Л, О, Т13 300производство мясной продукции
ГК «Приосколье»Б12 700производство птицы
ГК «Эконива»В, К9 000производство молочной продукции
Концерн «Росэнергоатом»В, К8 800производство электроэнергии
ГК «Агро-Белогорье»Б7 900производство свинины
ГК «Русагро»Б, Т7 600производство пищевой продукции
ГК «Эфко»Б7 300производство пищевой продукции
Концерн «Созвездие»В5 800производство радиоэлектроники
ВАСОВ5 500производство самолетов
ГК «Продимекс»В, К5 200производство сахара
ГК «Агропромкомлектация»К4 800производство мясной и молочной продукции
«Домостроительный комбинат»В4 000строительство жилья и социальных объектов
«Белэнергомаш — БЗЭМ» (ОМК)Б3 800производство стальных труб, профилей и т.д.
Агрохолдинг «Авангард-агро»Б, В, К, Л, О3 800производство зерна, мяса и молока
«КДВ-Воронеж»В3 600производство кондитерских изделий
АПХ «БЭЗРК — Белгранкормхолдинг»Б3 600производство мяса птицы
ГК «Славянка»Б3 200производство кондитерских изделий
«Комбинат КМАруда»Б3 000добыча железной руды
ГК «Молвест»В3 000производство молочной продукции
«Керама Марацци»О2 900производство керамической плитки и сантехники
«Яковлевский ГОК» (Северсталь)Б2 500добыча железной руды
«Лимак»Л2 500производство хлебобулочных изделий
«Знаменский селекционно-гибридный центр»О2 300производство свинины
«Ливгидромаш» (группа ГМС)О2 200производство насосного оборудования
Орловский областной союз потребительских обществ О2 200производство пищевой продукции
«Авиавтоматика» имени В.В. Тарасова»К2 200производство авиационных приборов
Холдинг «Объединенные кондитеры»В, Т2 100производство кондитерских изделий
«Моснефтегазстройкомплект»К2 100производство сахара
«Прогресс»Л2 100производство детского питания
«Фармстандарт — Лексредства»К2 000производство лекарственных препаратов
«Центрально-Черноземная агропромышленная компания»В1 900растениеводство
«Токаревская птицефабрика» (ГАП «Ресурс»)Т1 900производство мяса птицы
Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»Т1 800ремонт и оснащение подвижного состава
«Юго-восточная агрогруппа» (ГК АСБ)Т1 800растениеводство
Тамбовский вагоноремонтный завод» («Вагонреммаш»)Т1 800ремонт и оснащение подвижного состава
«Курский электроаппартаный завод»К1 700производство электрической аппаратуры
«Энергия»Л1 700производство батарей
Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им А.М. Мамонтова (СОАТЭ)Б1 700производство строительных металлических конструкций
«Воронежсинтезкаучук» (Сибур)В1 600производство каучуков и полимеров
«Пигмент»Т1 600производство красителей и пигментов
ГК «Зеленая долина»Б1 500производство молочной продукции
«Лебедянский машиностроительный завод»Л1 500производство насосного оборудования
ГК «Авида»Б1 500производство молочной продукции
ГК «Агротех-гарант»В1 400проивзодство семян и средств защиты растений
ЛТК «Свободный сокол»Л1 300производство труб
«Курскрезинотехника»К1 200производство резиновых изделий
ГК «Русмит»В1 200производство мясной продукции
«Л-пак»Л1 100производство бумажной и картонной упаковки
«Фригогласс Евразия»О1 100производство холодильного оборудования
ГК «Благо»В1 000производство подсолнечного масла

Регионы: Б — Белгородская область, В — Воронежская область, К – Курская область, Л — Липецкая область, О — Орловская область, Т — Тамбовская область.

Ъ-Черноземье

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