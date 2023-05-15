Кто дает поработать

О необходимости сохранять и развивать «человеческий капитал», о важности «трудовых ресурсов» чиновники и предприниматели говорят постоянно, но зачастую — прикрываясь разного рода канцеляризмами и эвфемизмами. Миллиардер Жорже Паулу Леманн, на компании которого работают сотни тысяч человек во всем мире, сказал проще: «Всегда и в первую очередь инвестируйте в людей».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Самая главная и понятная инвестиция при этом — зарплата. Другие условия, например обеспечение рабочего места, дополнительное медицинское страхование, языковые курсы за счет компании и прочее, не менее важны, но это предмет отдельного разговора и исследования. Здесь же мы решили представить рейтинг работодателей Черноземья именно на основе числа сотрудников. Чем оно выше, тем и инвестиций в людей больше.
При этом от многих сегментов рынка труда мы сознательно отказались, сосредоточившись только на тех предприятиях, которые занимаются реальным производством. Таким образом, исключены торговые сети, банки, ресурсоснабжающие организации и органы власти — в этих сферах также занято много людей. К примеру, по данным Воронежстата, одним из крупнейших работодателей региона является полиция. Наш подход позволяет наглядно представить, какие компании в Черноземье и в каждом его регионе изготавливают различную продукцию, а не занимаются, например, торговлей или оказанием услуг.
К сожалению, исследование не является полностью объективным по независящим от нас причинам. Данные в основном собирались через запросы правительствам регионов Черноземья. Однако липецкие власти не смогли предоставить информацию по аграрным предприятиям. А департамент промышленности и транспорта Воронежской области в принципе отказался давать такие данные, предложив самостоятельно обратиться на предприятия. Однако некоторые компании запросы просто проигнорировали. И это касается не только оборонных предприятий, у которых есть понятные ограничения. Например, не ответили «Минудобрения», которые наверняка попали бы в двадцатку крупнейших работодателей. По нашим данным, тема количества сотрудников для многих компаний в последнее время в принципе стала чувствительной.
Обращение к сервисам проверки контрагентов также не всегда помогает. Где-то данные о среднесписочной численности закрыты. А в случае с компаниями, чей бизнес разбит по множествам юридических лиц, простое сложение будет нерелевантным: бывает, что в одной фирме числятся работники из разных регионов.
Тем не менее по большинству предприятий властями или самим бизнесом предоставлены относительно свежие данные — в основном за 2022 год и первый квартал 2023 года. Их мы для простоты немного округлили.
Полученная информация в очередной раз иллюстрирует очевидную аграрную направленность Черноземья: совокупно больше всего человек работает на предприятиях, так или иначе связанных с производством пищи. Однако данные не лишены любопытства: например, производитель птицы «Приосколье» в одной своей Белгородской области трудоустроил почти столько же людей, сколько их частичный конкурент «Черкизово» во всем Черноземье. При этом среди крупнейших работодателей есть и промышленные предприятия, а безоговорочно возглавляют рейтинг металлургические компании.
Рейтинг работодателей
Регионы: Б — Белгородская область, В — Воронежская область, К – Курская область, Л — Липецкая область, О — Орловская область, Т — Тамбовская область.