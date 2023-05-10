Комиссия готовится к конкурсу

Томская городская дума внесла изменения в нормы, регулирующие порядок избрания мэра, который утвердила несколько месяцев назад. Согласно ее решению, конкурсная комиссия, допустившая к голосованию только двух кандидатов, в дальнейшем отказавшихся от борьбы, должна сложить полномочия. В среду стало известно, что в новом составе комиссии точно не будет спикера-единоросса Чингиса Акатаева. Он заявил, что в связи с критикой работы комиссии рядом депутатов больше не хочет в ней участвовать. Политологи обращают внимание, что это решение позволит ему самому побороться за пост мэра. Но господин Акатаев утверждает, что таких планов у него нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Гордума Томска 10 мая изменила порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Член фракции «Справедливая Россия» Инга Первушина внесла предложение, согласно которому в случае если конкурс признан несостоявшимся, новый должна проводить уже другая конкурсная комиссия.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, из 14 членов конкурсной комиссии семь назначаются губернатором Томской области, еще семь представляют гордуму. По одному кандидату в члены комиссии предлагают фракции и депутатские группы. Для первого конкурса на пост мэра Томска конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Анатолия Рожкова отобрала двух кандидатов — и. о. мэра Михаила Ратнера и депутата областной думы от КПРФ Максима Лучшева. Но оба сняли свои кандидатуры, и в результате 11 апреля 2023 года гордума признала конкурс несостоявшимся.

По данным госпожи Первушиной, предложение о новой комиссии поддержали 11 депутатов. В ходе работы над документом было решено, что члены комиссии могут быть переназначены. «Возможно, в состав новой комиссии будут выдвинуты депутатскими объединениями иные депутаты. Никто не запрещает повторно участвовать и тем членам, которые были в составе ныне действующей комиссии»,— отметила начальник юротдела гордумы Тать­яна Татарчук. В итоге за инициативу проголосовали 20 депутатов при четырех против и одном воздержавшемся.

Это изменение порядка избрания мэра оказалось не единственным. Также гордума по предложению спикера Чингиса Акатаева отменила правило, по которому ее председатель автоматически становится членом конкурсной комиссии. «Не хочу участвовать в этой комиссии»,— пояснил свое предложение председатель муниципального парламента, не уточнив, с чем это связано.

Согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра членом конкурсной комиссии не может быть тот, кто подал заявление на участие в конкурсе. Учитывая это положение, томские эксперты не исключают, что решение спикера может быть продиктовано его планами выдвинуть свою кандидатуру. «Не исключаю выдвижение Акатаева, так как ранее уже была информация о таких амбициях Чингиса Маметовича. Хотя это решение могло быть принято в связи с другими причинами. Вместе с тем не игнорировала бы возможное появление среди кандидатов на пост мэра человека не из томской политической элиты, а из другого региона»,— прокомментировала „Ъ-Сибирь“ решение спикера политолог, электоральный эксперт Анна Юдина. «Вероятность есть, но оценивать ее размер не берусь. Акатаев — опытный политик и хорошо понимает все риски. Кроме того, Ратнер отказался баллотироваться в ситуации самоотвода Лучшева, но это не значит, что он не пойдет на второй заход»,— считает, в свою очередь, политолог Сергей Шпагин.

Сам господин Акатаев в беседе с „Ъ-Сибирь“ заявил, что подобных планов у него нет. Свое решение он связал с критикой в адрес работы конкурсной комиссии со стороны ряда депутатов. «По большому счету комиссия большой роли не играет. Роль играет все равно голосование в думе. Чтобы все было честно, пожалуйста, участвуйте (в отборе в члены конкурсной комиссии.— „Ъ“)»,— сказал он.

Второй конкурс планируется объявить на сессии гордумы 6 июня. Тогда же может быть избран новый состав конкурсной комиссии.

Валерий Лавский