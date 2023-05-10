Беглого бухгалтера нашли в северной столице

В Омске перед судом предстанет бывший бухгалтер местного почтамта Елена Лунева, которая 18 лет находилась в розыске по делу о мошенничестве. Следствие инкриминирует ей хищение в 2001–2004 годах более 17 млн руб.: как указывается в деле, бухгалтер использовала подложные распорядительные письма различных организаций и по фиктивным платежным поручениям, сформированным на их основании, перечисляла денежные средства почтамта на подконтрольные счета. В ноябре 2022 года госпожу Луневу задержали в Санкт-Петербурге. Сама она претензии следствия в свой адрес категорически отвергает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Омске суд рассмотрит уголовное дело бывшего бухгалтера почтамта, обвиняемой в хищении свыше 17 млн руб. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры региона Татьяна Булихова. В ведомстве не называют фамилию обвиняемой, по сведениям „Ъ-Сибирь“, речь в деле идет об уроженке Тюменской области Елене Луневой.

Уголовное дело, в обстоятельствах которого предстоит разобраться суду, было возбуждено еще в 2004 году. Этому предшествовала инвентаризация в почтамте, проводившаяся в связи с реорганизацией филиалов почтовой связи, которая выявила крупную недостачу — более 17 млн руб. Согласно версии следствия, в 2001–2004 годах бухгалтер использовала подложные распорядительные письма различных организаций и по фиктивным платежным поручениям, сформированным на их основании, перечисляла денежные средства почтамта на расчетные счета фирм, оформленных на ее знакомых. В последующем они возвращали деньги бухгалтеру. Согласно материалам следствия, всю информацию о проведенных банковских операциях финансистка удаляла из системы учета.

Как рассказали „Ъ-Сибирь“ в омской полиции, накануне ревизии бухгалтер оформила заявление на отпуск с последующим увольнением. В октябре 2004 года она перестала выходить на связь и скрылась от следствия. Перед этим финансистка продала квартиру и автомобиль, которые, как считает следствие, она приобрела якобы на похищенные деньги. Подозреваемую объявили в розыск.

По данным источников „Ъ-Сибирь“, бухгалтер сначала улетела в Москву, а позже переехала в Санкт-Петербург, где арендовала квартиру в доме на Васильевском острове. В северной столице женщина прожила более 15 лет. Здесь она обзавелась семьей, в 2007 году у нее родился ребенок. «За это время она официально не трудоустраивалась, не оформляла и не меняла документы, в том числе паспорт»,— говорится в сообщении управления МВД России по Омской области. Установить местонахождение бухгалтера удалось только спустя 18 лет. Детали оперативно-разыскных мероприятий не раскрываются.

16 ноября 2022 года подозреваемую задержали в Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска и конвоировали в Омск для проведения следственных действий.

Задержанной предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — до 10 лет лишения свободы) и по решению суда заключили под стражу. Защита пыталась добиться ее освобождения из СИЗО, но безрезультатно.

В мае расследование было завершено. Заместитель прокурора области Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его в Центральный районный суд Омска. Гражданский иск к обвиняемой не заявлен. Вину в совершении преступления Елена Лунева не признала.

Константин Воронов