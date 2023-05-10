Погибшего соратника Прилепина представили к ордену Мужества и награде Росгвардии

Соратник писателя Захара Прилепина Александр Шубин, который погиб при взрыве автомобиля в Нижегородской области, посмертно представлен к ордену Мужества и ведомственной награде Росгвардии. Информацию об этом распространила пресс-служба Захара Прилепина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин (слева) и его водитель Александр Шубин (справа)

Фото: Из личного архива Александра Шубина Захар Прилепин (слева) и его водитель Александр Шубин (справа)

Фото: Из личного архива Александра Шубина

«Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества — государственной награде Российской Федерации»,— сообщили представители писателя (цитата по ТАСС).

По информации RT, похороны Александра Шубина пройдут 12 мая в Нижнем Новгороде. Александр Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014 году в возрасте 17 лет он начал принимать участие в боевых действия на востоке Украине на стороне вооруженных подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Покушение на Захара Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерский под Нижним Новгородом. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. У Захара Прилепина сломаны обе ноги. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки). Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. 8 мая его арестовали на два месяца. Как стало известно «Ъ», для покушения на Захара Прилепина использовались противотанковые мины образца 60-х годов прошлого века.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Александр Кислов