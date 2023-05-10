Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Погибшего соратника Прилепина представили к ордену Мужества и награде Росгвардии

Соратник писателя Захара Прилепина Александр Шубин, который погиб при взрыве автомобиля в Нижегородской области, посмертно представлен к ордену Мужества и ведомственной награде Росгвардии. Информацию об этом распространила пресс-служба Захара Прилепина.

Захар Прилепин (слева) и его водитель Александр Шубин (справа)

Захар Прилепин (слева) и его водитель Александр Шубин (справа)

Фото: Из личного архива Александра Шубина

Захар Прилепин (слева) и его водитель Александр Шубин (справа)

Фото: Из личного архива Александра Шубина

«Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества — государственной награде Российской Федерации»,— сообщили представители писателя (цитата по ТАСС).

По информации RT, похороны Александра Шубина пройдут 12 мая в Нижнем Новгороде. Александр Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014 году в возрасте 17 лет он начал принимать участие в боевых действия на востоке Украине на стороне вооруженных подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Покушение на Захара Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерский под Нижним Новгородом. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. У Захара Прилепина сломаны обе ноги. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки). Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. 8 мая его арестовали на два месяца. Как стало известно «Ъ», для покушения на Захара Прилепина использовались противотанковые мины образца 60-х годов прошлого века.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...