Путин поручил разработать соглашение с Китаем о новом зерновом коридоре

Президент Владимир Путин поручил правительству вопрос о заключении межправительственного соглашении между РФ и КНР по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия—Китай», сообщила пресс-служба Кремля.

Указано, что проработать соглашение необходимо «в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики».

По данным РБК, программу «Новый сухопутный зерновой коридор Россия—Китай» начали реализовывать в 2016 году — тогда российское ООО «Забайкальский зерновой терминал» и китайская Muyang Holdings подписали соглашение о строительстве Забайкальского зернового терминала. Предполагалось, что за 2018–2019 годы через «новый коридор» будет экспортировано около 1,5 млн тонн сельхозпродукции.

Уже в 2022 году российская группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) вела строительство семи узловых линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали, а также морского терминала на Дальнем Востоке и зерновых хабов в Казахстане, писал «Интерфакс».

На официальном сайте НСЗК указано, что ГК представляет собой экспортно ориентированную холдинговую структуру, «реализующую потенциал Урала, Сибири и Дальнего Востока» посредством создания инфраструктуры и расширения экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.

Григорий Лейба