Завершена сделка по продаже порта Бронка в Петербурге московской компании

Сделка по продаже петербургского порта Бронка московской компании «НКК-Логистик» завершена. Росимущество обеспечило заключение договора в установленные сроки, пишет РБК на пресс-службе ведомства.

ООО «Феникс» и ООО «НКК-Логистик» информацию о завершении сделки не комментировали. Новому владельцу предстоит исполнять финансовые обязательства «Феникса» по ММПК «Бронка», который возводили в том числе и на кредит Сбербанка. Эксперты отмечали, что цена «Феникса» в 1,5 раза выше головой выручки покупателя.

Напомним, в сделку вошли только портовые терминалы и инфраструктура, но не земля. Специалисты подчеркивают, что бюджет Петербурга ничего не потеряет от смены собственника, поскольку управлять Бронкой по-прежнему будет петербургская компания «Феникс».

В марте «Ъ-СПб» писал, что ООО «Феникс», оператор портового терминала «Бронка» в Санкт-Петербурге, было передано московскому ООО «НКК-Логистик» за 10,9 млрд руб. Эксперты выражали мнение, что неожиданное решение не противоречит прежним договоренностям с белорусской стороной, а напротив, упростит сотрудничество с соседним государством.

Подробнее — в материале ««НКК-Логистик» входит в порт».

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