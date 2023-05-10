В выходные в Петербурге воздух прогреется до 20 градусов

В Санкт-Петербурге температура воздуха поднимется к выходным. В городе она составит 17-19 градусов, в Ленобласти — 17-22 градусов. Об этом 10 мая рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Антициклон продолжает определять погоду на обширном пространстве и уходить пока не собирается. Центр его медленно смещается на запад через Беларусь к Балтийскому морю»,— сказал он.

По его словам, в Петербурге в северной части антициклона продолжает оставаться западный ветер, однако начинает прогреваться воздух. При этом еще несколько дней на востоке Ленобласти еще будут отмечаться отрицательные температуры.

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