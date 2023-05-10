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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 10 мая

Запоминающиеся кадры среды

Запуск ракет в секторе Газа, берег средиземного моря в Египте и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Гома, Демократическая Республика Конго. Местные жители отдают дань памяти жертвам наводнения, которое унесло жизни почти 400 человек

Гома, Демократическая Республика Конго. Местные жители отдают дань памяти жертвам наводнения, которое унесло жизни почти 400 человек

Фото: Reuters / Stringer

Сектор Газа. Работа ракетных установок

Сектор Газа. Работа ракетных установок

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Сектор Газа. Дети в окне жилого дома

Сектор Газа. Дети в окне жилого дома

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Ливерпуль, Великобритания. Эстонская певица Алика Милова на репетиции перед вторым полуфиналом конкурса песни «Евровидение-2023»

Ливерпуль, Великобритания. Эстонская певица Алика Милова на репетиции перед вторым полуфиналом конкурса песни «Евровидение-2023»

Фото: Reuters / Phil Noble

Александрия, Египет. Посетители кафе на берегу средиземного моря

Александрия, Египет. Посетители кафе на берегу средиземного моря

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Сеул. Подготовка к празднованию священного Дня Весак

Сеул. Подготовка к празднованию священного Дня Весак

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

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Гома, Демократическая Республика Конго. Местные жители отдают дань памяти жертвам наводнения, которое унесло жизни почти 400 человек

Фото: Reuters / Stringer

Сектор Газа. Работа ракетных установок

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Сектор Газа. Дети в окне жилого дома

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Ливерпуль, Великобритания. Эстонская певица Алика Милова на репетиции перед вторым полуфиналом конкурса песни «Евровидение-2023»

Фото: Reuters / Phil Noble

Александрия, Египет. Посетители кафе на берегу средиземного моря

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Сеул. Подготовка к празднованию священного Дня Весак

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

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