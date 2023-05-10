Фото дня: 10 мая

Запуск ракет в секторе Газа, берег средиземного моря в Египте и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гома, Демократическая Республика Конго. Местные жители отдают дань памяти жертвам наводнения, которое унесло жизни почти 400 человек Фото: Reuters / Stringer Сектор Газа. Работа ракетных установок Фото: Reuters / Mohammed Salem Сектор Газа. Дети в окне жилого дома Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Ливерпуль, Великобритания. Эстонская певица Алика Милова на репетиции перед вторым полуфиналом конкурса песни «Евровидение-2023» Фото: Reuters / Phil Noble Александрия, Египет. Посетители кафе на берегу средиземного моря Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Сеул. Подготовка к празднованию священного Дня Весак Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Следующая фотография 1 / 6 Гома, Демократическая Республика Конго. Местные жители отдают дань памяти жертвам наводнения, которое унесло жизни почти 400 человек Фото: Reuters / Stringer Сектор Газа. Работа ракетных установок Фото: Reuters / Mohammed Salem Сектор Газа. Дети в окне жилого дома Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Ливерпуль, Великобритания. Эстонская певица Алика Милова на репетиции перед вторым полуфиналом конкурса песни «Евровидение-2023» Фото: Reuters / Phil Noble Александрия, Египет. Посетители кафе на берегу средиземного моря Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Сеул. Подготовка к празднованию священного Дня Весак Фото: Reuters / Kim Hong-Ji