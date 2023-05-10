На певицу Монеточку составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На певицу Елизавету Гырдымову (Монеточка) составили протокол по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за отсутствия маркировки в опубликованных ею материалах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), следует из картотеки Басманного суда Москвы. Внимание на карточку дела обратила внимание «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В мае 2022 года Елизавета Гырдымова сообщила, что уехала из России и живет в Литве. Она объяснила решение эмигрировать желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях». С инициативой о признании Монеточки иноагентом 19 января выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В список Минюста она была внесена на следующий же день, 20 января.

Милена Костерева