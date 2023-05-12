Ангелину Градову прооперируют в июне

5 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире программы «Вести-Москва» мы рассказали историю шестилетней Ангелины Градовой из Подмосковья («Телескопический подарок», Инна Кравченко). У девочки редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, ломкие кости. Она прошла длительное лечение и ряд операций, оба бедра и левую голень укрепили «растущими» стержнями. Но чтобы Ангелина могла нормально ходить, необходимо прооперировать и правую голень. Оплатить операцию Градовы не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 880 780 руб.) собрана. Наталия, мама Ангелины, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Градова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ангелина Градова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 5 мая 28 179 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Орел», «Белгород», «Вологда», «Южный Урал», а также 137 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 25 451 383 руб.