Credit Suisse растащили на бонусы

Руководство Credit Suisse заподозрили в выплате самим себе миллиардных бонусов. При этом, как сообщает швейцарское издание Sonntags Zeitung, топ-менеджеры продолжали начислять надбавки даже после того, как банк оказался на пороге краха. При этом суммы выплат представители Credit Suisse старались держать в тайне. СМИ проводят аналогию с крахом Lehman Brothers в 2008 году, когда глава инвестбанка Ричард Фулд выписал себе чек на $300 млн. Какими будут последствия очередного скандала вокруг Credit Suisse? И дойдет ли дело до суда? Разбирался Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Последние годы Credit Suisse то и дело оказывался замешан в скандалах. Швейцарский банк обвиняли в том, что он помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов или предоставлял услуги преступникам, например, торговцам людьми. Наконец, этой весной аналитики обнаружили в отчетности финансовой организации огромную яму, а ее акции потеряли треть стоимости. Спасти гиганта удалось только его конкуренту. Банк UBS выкупил активы Credit Suisse, а швейцарские власти предоставили кредиты и гарантии ликвидности.

Теперь, когда шторм, как казалось, утих на поверхности стали проявляться новые факты. Несмотря на плачевную ситуацию, топ-менеджмент не стеснялся выписывать себе огромные бонусы. Только в 2019-м, как пишут СМИ, руководство согласовало две выплаты по €56 млн каждая. Всего же за последние годы объем таких премий превысил €1 млрд.

Впрочем, ничего удивительного в таком поведении Credit Suisse нет, настаивает директор по стратегии инвестхолдинга «Финам» Ярослав Кабаков. Он напоминает, что нечто подобное происходило и во время кризиса 2008 года, когда глава Lehman Brothers Ричард Фулд выписал себе премию на $300 млн всего за несколько дней до краха компании:

«Мы видели эту ситуацию и с американскими банками в 2008 году, и с российскими, и практически везде одно и то же. Менеджмент преследует собственные интересы, будь то кризис или убытки. Руководство всегда выплачивает себе высокие бонусы, потому идут те или иные разбирательства, суды. Где-то такие выплаты отменяют, где-то не могут, если позиция достаточно сильная. Подобный шлейф присутствует практически во всех ситуациях, связанных с банкротствами банков и действиями менеджмента».

Возникнут ли у акционеров и швейцарских властей вопросы к начислению таких премий? Стоит ли ждать судебных разбирательств? Партнер адвокатского бюро NSP, член Королевского института арбитров Великобритании Илья Рачков уверен, что иски возможны как со стороны регулятора, так и акционеров:

«Бонусы платятся за какие-то достижения, за выполнение ключевых показателей, а здесь можно похвастаться только негативными показателями, поэтому наглость этих людей, когда они себе выписывают бонусы напоследок, удивляет. Но такие случаи были и в других странах, потом регулятор начинал это расследовать и заставлял их все-таки вернуть полностью или частично эти деньги.

Акционеры, безусловно, могут попытаться привлечь к ответственности менеджмент банка, но это гражданский иск, еще понять бы кто захочет этим заниматься, все-таки арабские акционеры, по всей видимости, более заинтересованы в том, чтобы Credit Suisse как-то разобрался с этими менеджерами».

Впрочем, руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова смотрит на перспективы разбирательства скептически. Многое зависит от того, как именно начисление бонусов было прописано в документах компании? Эксперт предполагает, что руководство Credit Suisse предусмотрело этот нюанс, поэтому оспорить премии топ-менеджерам будет невозможно:

«Все зависит от того, каким образом принималось решение о выплате данных сумм. Если с использованием служебного положения или с подлогом каких-либо документов, то здесь может быть ответственность вплоть до уголовной. В ином случае какой-либо механизм привлечения к ответственности топ-менеджеров отсутствует. Даже возврат этих денег, если они были выплачены на законном основании, невозможен. Лица, которые получили такие премии, понесут лишь репутационные потери».

Вероятно, репутационные потери понесут исключительно те топ-менеджеры, которые принимали решения о выплате столь крупных бонусов. Что же касается Credit Suisse, то вряд ли эти новости как-то скажутся на уже подпорченном реноме банка. Да и пациент скорее мертв, чем жив.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".