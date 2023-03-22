Credit Suisse испортил настроения

Слияние Credit Suisse с UBS может привести к массовым увольнениям. Под угрозой сокращения до 40 тыс. человек, пишет Financial Times. В основном это сотрудники инвестбанка Credit Suisse, а также специалисты направления внутреннего бизнеса. По информации издания, финансовый сектор Швейцарии уже готовится к серьезным последствиям. После того, как в отчетности Credit Suisse обнаружилась дыра в ликвидности, акции компании обрушились более чем на 60%. В результате ее решил выкупить за $3 млрд конкурент — банк UBS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lam Yik, Reuters Фото: Lam Yik, Reuters

“Ъ FM” поговорил с жителями страны, чтобы узнать их настроения в связи с банковским кризисом. Партнер консалтинговой компании «Кворус» в Швейцарии Евгений Жилин признает, что возможное сокращение — одно из главных опасений сейчас: «Настроения царят нерадужные. С одной стороны, население обеспокоено тем, что создается гигантский банковский монстр, активы которого составят, наверное, 60-70% всей швейцарской банковской системы. И здесь, очевидно, будет сращивание частного капитала и государства.

С другой стороны, речь идет о потере рабочих мест. Я не думаю, что цифра 40 тыс. реалистична, но это точно будет 10 тыс., может быть, 15 тыс. Напомню, у Credit Suisse всего 50 тыс. сотрудников, из них в Швейцарии работают 17 тыс., в частности, на территории кантона Цюрих 10 тыс., это огромное число.

Но прежде всего в умах тех, с кем я успел за эти дни пообщаться, царит непонимание, почему выбрали такой путь спасения банка — через передачу более крупному игроку. Государство, как многие полагают, могло бы вмешаться и помочь Credit Suisse за счет интервенции. Совершенно непонятно, где глубина падения. То, что она еще не достигнута, совершенно очевидно».

Кроме того, исторический статус Швейцарии как надежной банковской юрисдикции сейчас под вопросом. Многие вкладчики ищут способы диверсифицировать риски, рассказал “Ъ FM” бывший сотрудник Credit Suisse, партнер консалтинговой компании Astrantia Consulting Александр Чернышев:

«Credit Suisse был одним из самых крупных работодателей в стране, и жители опасаются потери рабочих мест.

После слияния UBS не потребуется так много сотрудников, которые выполняют одну и ту же работу, то есть массовые сокращения действительно будут. Или им придется переквалифицироваться. Что касается вывода средств, еще в прошлом году люди стали делать это достаточно серьезно. Думаю, они осознали, что яйца не нужно держать в одной корзине, а стоит иметь какие-то запасные аэродромы. Поэтому к нам обращаются люди с запросами об открытии дополнительных счетов для себя и для своих корпораций».

Несмотря на то, что крах Credit Suisse стал крупнейшим со времен кризиса 2008-го, многие местные жители уверены, что банковская система страны устоит, отмечает швейцарский гид Елена Камушкина: «Все прекрасно понимают, что банковская система неустойчива, что падает доверие к швейцарским банкам и Швейцарии в частности. Но швейцарцы абсолютно уверены в своей исключительной везучести, харизме. Конечно, кто-то пострадает, но в итоге все будет хорошо».

В ответ на сообщения о возможных сокращениях рабочих мест профсоюзы Швейцарии обратились к UBS и Credit Suisse с просьбой отказаться от увольнений.

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Александр Рассохин, Сабина Адлейба