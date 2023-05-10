Песков: Лукашенко не было на завтраке в Кремле 9 мая из-за необходимости уехать в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не участвовал в неформальном завтраке 9 мая в Кремле, так как ему нужно было уехать в Минск на мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос, связано ли это со здоровьем господина Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неформальный завтрак президента России Владимира Путина с главами стран СНГ в Грановитой палате Кремля в рамках празднования. Президент России Владимир Путин (в центре) во время мероприятия.

Фото: пресс-служба президента РФ Неформальный завтрак президента России Владимира Путина с главами стран СНГ в Грановитой палате Кремля в рамках празднования. Президент России Владимир Путин (в центре) во время мероприятия.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос «Ъ FM». Представитель Кремля добавил, что «было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье» Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом 8 мая. Помимо него на параде Победы в столице 9 Мая присутствовали лидеры шести стран: президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.

Подробности — в материале «Ъ» «Парадно-выходная форма надежды».

Лаура Кеффер