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Коммерсантъ FM
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Песков: Лукашенко не было на завтраке в Кремле 9 мая из-за необходимости уехать в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не участвовал в неформальном завтраке 9 мая в Кремле, так как ему нужно было уехать в Минск на мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос, связано ли это со здоровьем господина Лукашенко.

Неформальный завтрак президента России Владимира Путина с главами стран СНГ в Грановитой палате Кремля в рамках празднования. Президент России Владимир Путин (в центре) во время мероприятия.

Неформальный завтрак президента России Владимира Путина с главами стран СНГ в Грановитой палате Кремля в рамках празднования. Президент России Владимир Путин (в центре) во время мероприятия.

Фото: пресс-служба президента РФ

Неформальный завтрак президента России Владимира Путина с главами стран СНГ в Грановитой палате Кремля в рамках празднования. Президент России Владимир Путин (в центре) во время мероприятия.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос «Ъ FM». Представитель Кремля добавил, что «было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье» Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом 8 мая. Помимо него на параде Победы в столице 9 Мая присутствовали лидеры шести стран: президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.

Подробности — в материале «Ъ» «Парадно-выходная форма надежды».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Как в мире отметили День Победы

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В акции «Бессмертный полк» в Берлине (Германия) приняли участие около 1 тыс. человек

В акции «Бессмертный полк» в Берлине (Германия) приняли участие около 1 тыс. человек

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Члены мотоклуба «Ночные волки» на праздновании Дня Победы в Берлине

Члены мотоклуба «Ночные волки» на праздновании Дня Победы в Берлине

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

В Париже президент Франции Эмманюэль Макрон зажег пламя на Могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой

В Париже президент Франции Эмманюэль Макрон зажег пламя на Могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой

Фото: Reuters

Военные из Французской республиканской гвардии во время памятных мероприятий на Елисейских полях

Военные из Французской республиканской гвардии во время памятных мероприятий на Елисейских полях

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

В Берлине также прошла акция «Марш памяти: помни»

В Берлине также прошла акция «Марш памяти: помни»

Фото: Reuters / Annegret Hilse

«Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

«Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Празднование Дня Победы в Бишкеке (Киргизия)

Празднование Дня Победы в Бишкеке (Киргизия)

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Шествие в честь Дня Победы в Софии (Болгария)

Шествие в честь Дня Победы в Софии (Болгария)

Фото: Reuters / Spasiyana Sergieva

Акция «Бессмертный полк» в Парке освободителям и возложение венков на мемориальном кладбище в Белграде

Акция «Бессмертный полк» в Парке освободителям и возложение венков на мемориальном кладбище в Белграде

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Шествие в честь Дня Победы в Кишиневе (Молдавия)

Шествие в честь Дня Победы в Кишиневе (Молдавия)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

Участники акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Акция «Бессмертный полк» в Кишиневе

Акция «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В восточной части Берлина прошла церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Трептов-парке

В восточной части Берлина прошла церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Трептов-парке

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Участница празднований в Трептов-парке в Берлине

Участница празднований в Трептов-парке в Берлине

Фото: Reuters / Michele Tantussi

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В акции «Бессмертный полк» в Берлине (Германия) приняли участие около 1 тыс. человек

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Члены мотоклуба «Ночные волки» на праздновании Дня Победы в Берлине

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

В Париже президент Франции Эмманюэль Макрон зажег пламя на Могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой

Фото: Reuters

Военные из Французской республиканской гвардии во время памятных мероприятий на Елисейских полях

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

В Берлине также прошла акция «Марш памяти: помни»

Фото: Reuters / Annegret Hilse

«Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Празднование Дня Победы в Бишкеке (Киргизия)

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Шествие в честь Дня Победы в Софии (Болгария)

Фото: Reuters / Spasiyana Sergieva

Акция «Бессмертный полк» в Парке освободителям и возложение венков на мемориальном кладбище в Белграде

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Шествие в честь Дня Победы в Кишиневе (Молдавия)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Акция «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В восточной части Берлина прошла церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Трептов-парке

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Участница празднований в Трептов-парке в Берлине

Фото: Reuters / Michele Tantussi

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