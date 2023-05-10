Песков: Лукашенко не было на завтраке в Кремле 9 мая из-за необходимости уехать в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не участвовал в неформальном завтраке 9 мая в Кремле, так как ему нужно было уехать в Минск на мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос, связано ли это со здоровьем господина Лукашенко.
Неформальный завтрак президента России Владимира Путина с главами стран СНГ в Грановитой палате Кремля в рамках празднования. Президент России Владимир Путин (в центре) во время мероприятия.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос «Ъ FM». Представитель Кремля добавил, что «было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье» Александра Лукашенко.
Президент Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом 8 мая. Помимо него на параде Победы в столице 9 Мая присутствовали лидеры шести стран: президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.
Подробности — в материале «Ъ» «Парадно-выходная форма надежды».