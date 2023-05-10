Lexus готовит кроссовер TX

Компания Lexus готовит свой новый кроссовер TX, который дебютирует в 2023 году.
Lexus TX
Фото: Lexus
Никакой информации о новинке, кроме единственного фототизера, японский автопроизводитель не обнародовал. При этом речь идет о новой модели, поскольку ранее в линейке Lexus не было автомобиля под индексом TX.
Ожидается, что новый Lexus TX станет более дорогой и роскошной версией Toyota Grand Highlander, представленного в начале 2023 года. Премьера модели состоится в течение года.
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