Lexus готовит кроссовер TX

Компания Lexus готовит свой новый кроссовер TX, который дебютирует в 2023 году.

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Фото: Lexus Lexus TX

Фото: Lexus

Никакой информации о новинке, кроме единственного фототизера, японский автопроизводитель не обнародовал. При этом речь идет о новой модели, поскольку ранее в линейке Lexus не было автомобиля под индексом TX.

Ожидается, что новый Lexus TX станет более дорогой и роскошной версией Toyota Grand Highlander, представленного в начале 2023 года. Премьера модели состоится в течение года.

Максим Вершинин

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